Avis à tous les fans de Stranger Things, Netflix vient de diffuser sur YouTube une nouvelle bande-annonce de la saison 5. Attention, pas de trailer à proprement parler, mais plutôt un rapide aperçu des coulisses des dernières aventures d'Eleven et les autres.

On ne va pas se mentir, la saison 5 de Stranger Things fait probablement partie des sorties les plus attendues sur Netflix. Histoire de jouer avec les nerfs des fans les plus impatients, la plateforme de streaming vient de partager sur YouTube et les réseaux sociaux une nouvelle bande-annonce.

Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un trailer à proprement parler. Comme à son habitude depuis quelques années, le service a préféré partagé quelques images des coulisses de cette cinquième et dernière saison de ST.

Précisons que le calendrier n'a pas été choisi au hasard. En effet, les équipes de la série ont actuellement mis en boite la moitié de la saison ! Une excellente nouvelle pour les fans du show, qui attendent toujours soit dit en passant une date de sortie officielle…

A lire également : Stranger Things saison 5 – ce personnage emblématique pourrait faire son retour

Une dernière saison ultra ambitieuse

Pour les membres récurrents du casting comme Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin) ou encore Noah Schnapp (Will), l'émotion est à son comble. Pour cause, ils avaient une dizaine d'années quand ils ont prononcé leurs premières répliques dans la série. Aujourd'hui, ils ont 20 ans comme le précise l'interprète d'Eleven.

Visiblement, il faudra s'attendre à une saison de tous les superlatifs. Comme le laissent entendre les Frères Duffer (ndrl : les créateurs de la série) dans ce court extrait, “la saison 4 était énorme, et la saison 5 le sera définitivement encore plus”. On veut bien les croire sur parole, tant ces premières images semblent prometteuses.

Pour rappel, si vous avez apprécié les formats longs adoptés sur certains épisodes de la saison 4 (les derniers étaient littéralement des longs-métrages de plus de 2 heures), vous serez aux anges avec cette saison 5. D'après des indiscrétions de Matt et Ross Duffer, le climax de cette dernière saison fera au moins 2 heures. Et de ce que l'on sait, il faudrait s'attendre à un calibrage similaire pour l'intégralité des épisodes. Maya Hawk, l'interprète de Robin, a déclaré dans un podcast : “Nous réalisons essentiellement huit films”. La saison 5 de Stranger Things n'a pas encore de date de sortie officielle.