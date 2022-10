La RTX 4090 est capable d’afficher Overwatch 2 à plus de 500 FPS !

À quelques jours de sa sortie officielle, les joueurs PC sont à l’affût des moindres benchmarks de la RTX 4090 et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci ne nous a pas déçu sur Overwatch. En effet, la carte graphique permet d’atteindre pas moins de 507 FPS sur le dernier jeu compétitif de Blizzard, lorsque celui-ci est configuré en 1440p.

Vous vous demandez si votre PC est capable de faire tourner Overwatch 2 ? Il y a de très fortes chances que oui, le jeu de Blizzard n’étant, comme son prédécesseur, pas très gourmand en ressources. Ceci étant dit, il est de fait intéressant de savoir ce que le meilleur matériel disponible actuellement sur le marché est capable d’offrir comme performances sur le FPS compétitif. Il s’avère qu’actuellement, la carte graphique la plus puissante du marché est la RTX 4090 de Nvidia.

On vous avait prévenu : le GPU est véritable monstre de puissance. Un benchmark, réalisé par Nvidia, testant les capacités de ce dernier sur Overwatch 2 vient de nouveau nous le prouver. En effet, la RTX 4090 est capable d’afficher un nombre astronomique d’images par seconde. Accrochez vos ceintures… 507. Le dernier flagship de Nvidia fait tourner à Overwatch 2 à 507 FPS.

La RTX 4090 est incroyable de puissance sur Overwatch 2

Précisons que ces performances ont été obtenues en 1440 p, et non 4K, mais tout de même ! D’autant que les graphismes ont été poussés au maximum pendant le benchmark, le tout accompagné d’un processeur Intel Core i9-12900K CPU. À titre de comparaison, la RTX 3080 atteint les 249 FPS, la RTX 370 les 195 FPS et la RTX 3060 les 122 FPS. Quant à la RTX 4080, elle affiche le jeu en 368 FPS dans sa version 16 Go et 296 FPS dans sa version 12 Go.

Si ces chiffres sont pour le moins impressionnants (ce qui est un euphémisme à ce stade), gardons en tête qu’ils s’adressent avant tout aux joueurs professionnels, par ailleurs nombreux sur Overwatch. Le commun des mortels s’accommodera parfaitement d’un 144 FPS obtenu en 1080p par la RTX 3060, bien plus abordable. D’autant que si malgré tout, les 500 FPS vous font de l’œil, il ne faudra pas oublier de vous équiper d’un moniteur capable d’afficher une telle fréquence d’images.