Les scalpers perdent de l’argent en revendant la Nintendo Switch 2, personne ne va les plaindre

Le combat contre le scalping de la Nintendo Switch 2 semble avoir porté ses fruits. Certains sont obligés de revendre la console à perte. Il y a une raison très concrète à ça, on vous explique.

Chaque fois qu'une nouvelle console de jeux vidéo sort, c'est la même rengaine : dès le jour de sa sortie, les sites de revente en ligne comme eBay sont inondés d'annonces la proposant bien au-dessus du prix conseillé. Ces exemplaires ont été raflés par des scalpers, des gens peu scrupuleux qui achètent en masse pour revendre ensuite à prix d'or. Le phénomène est malheureusement connu et touche d'autres secteurs comme celui des cartes à collectionner, Pokémon en tête.

La Nintendo Switch 2 arrivée le 5 juin dernier chez nous n'a pas échappé à la règle. Les joueurs ne se sont pas laissés faire et grâce à une méthode efficace, ils ont réussi à couper l'herbe sous le pied des scalpers. Entre ça et les stocks suffisants, ces derniers n'ont pas dû se faire beaucoup de marge. C'est d'ailleurs encore mieux au Japon, où l'on constate que certains sont en train de perdre de l'argent dans l'opération.

Pourquoi des scalpers doivent revendre la Nintendo Switch 2 à perte

Rappelons qu'au Pays du Soleil Levant, la Switch 2 est vendue moins cher qu'en France, mais dans une version qui ne fonctionne qu'en japonais. Le site Switch Soku a repéré des annonces très proches, voire en-dessous du pris de vente conseillé. Des scalpers sont donc bien en train de revendre à perte. Une excellente nouvelle, même s'il faut relativiser. Prenons l'exemple cité : une Switch 2 proposée à 57 000 yens (332 € environ).

En tenant compte des sommes retenues par la plateforme et les frais d'envoi, ce scalper a perdu… 10 yens, ou 0,06 €. Mais pourquoi au fait ? Et bien parce qu'au Japon, si vous voulez faire réparer votre Switch 2 par le SAV de Nintendo, vous devez présenter une preuve d'achat, en l’occurrence un reçu. Or il contient des informations personnelles. Forcément, les vendeurs ne veulent pas le fournir avec la console, ce qui pousse les acheteurs à aller voir ailleurs. Une très bonne chose qu'on espère voir se généraliser.