La PS6 portable refait parler d’elle, la Switch 2 n’a qu’à bien se tenir

De nouvelles indiscrétions nous parviennent au sujet d'une éventuelle PS6 portable. Celle-ci serait moins puissante qu'une PS5, mais plus qu'une Switch 2.

Il était une fois la PlayStation

Les rumeurs autour d'une potentielle PS6 portable s'intensifient. Un certain KeplerL2, qui suit de près l'actualité GPU, a partagé plusieurs informations concernant ce futur appareil. Il explique que la console portable proposerait une puissance graphique qui la placerait entre une Xbox Series S et une PS5 en termes de performances. Elle serait ainsi supérieure à la Nintendo Switch 2, que l'on estime entre une PS4 et une PS4 Pro.

La source précise que si cette PS6 portable est moins puissante qu'une PS5, elle pourra tout de même faire tourner les jeux du catalogue de cette génération. Elle devra toutefois réaliser des concessions au niveau de la définition, des effets graphiques et du framerate, notamment en raison “d'une bande passante mémoire plus faible”. L'énigmatique console serait équipée d'une puce AMD reposant sur une gravure TSMC d'une finesse de 3 nm, comme pour les meilleurs SoC mobiles du moment. La Switch 2 se base quant à elle sur une puce Nvidia ayant recours à une gravure en 5 nm de Samsung.

Une PS6 portable pour concurrencer la Switch 2 et une prochaine Xbox portable ?

Sony ferait en sorte que l'appareil puisse fonctionner à très basse tension, évoquant une consommation de seulement 15 W, similaire au Steam Deck de Valve et bien en dessous des besoins énergétiques d'une console de salon. KeplerL2 ajoute que cette PS6 portable disposerait de “beaucoup moins de 40 UC unités de calcul”. Il y a quelques mois, un rapport de Moore’s Law Is Dead mentionnait déjà une PlayStation portable dont l'APU embarquerait 18 unités de calcul.

La mode est en tout cas au format portable dans l'industrie du jeu vidéo. Les titres mobiles sur smartphone grappillent toujours plus de parts de marché, Nintendo a cartonné avec son concept hybride, et les récentes avancées sur les APU ont permis à de nombreux constructeurs de lancer leur console portable pour jouer en nomade à ses jeux PC. Une Xbox portable pourrait arriver prochainement sur le marché, et Sony serait donc aussi intéressé par ce type de produit, après avoir déjà lancé son critiqué PS Portal.

Source : Kepler2