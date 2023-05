La PS5 Pro pourrait coûter au moins 700 euros à sa sortie

La PS5 Pro est l’une des consoles les plus attendues du moment. Nous savons peut-être déjà combien il faudra dépenser pour s’offrir le nouveau modèle de Sony, si l’on en croit les informations d’un YouTubeur.

Dans une nouvelle de ses vidéos, le YouTubeur RedGamingTech a dévoilé qu’il avait entendu que la PS5 pourrait coûter entre 600 et 700 dollars, soit au moins 700 euros chez nous. C’est donc une hausse significative par rapport aux PS5 Digital Edition et PS5, qui coûtent respectivement 399 dollars et 499 dollars, ou 449 euros et 549 euros en France.

Il faut évidemment s’attendre à un GPU plus puissant que la génération actuelle, qui permettra aux joueurs de profiter de leurs titres préférés avec une meilleure stabilité ou avec de bien meilleurs graphismes. Il ne s’agirait cependant pas de la seule amélioration que proposera la console, puisqu’en plus de performances en hausses, on peut également attendre un nouveau design, et peut-être même un refroidissement liquide.

Quand pourrait être lancée la PS5 Pro ?

D’après les informations du leaker Tom Henderson, Sony préparerait le lancement de la console pour fin 2024. Elle utiliserait une puce graphique RDNA 3 signée AMD, qui lui permettrait d’être presque deux fois plus puissante que la PS5 actuelle.

En attendant, on sait que Sony aurait planifié la sortie d’une tout autre console : une PS5 avec un lecteur de disque détachable. Cette dernière serait toujours prévue pour cette année, mais Sony n’a pour l’instant rien dévoilé à son sujet. Cette PS5 avec lecteur de disque détachable devrait ainsi remplacer progressivement le modèle actuel, afin de réduire les coûts de production.

Le géant nippon prépare également l’arrivée du PlayStation Project Q, un accessoire de la PS5 qui vous permettra de jouer à vos jeux en mode portable. Il s’agira d’une sorte de gamepad qui permettra de streamer directement ses jeux PS5 via le Wi-Fi, et non d’une console qui permettrait de jouer aux jeux nativement ou même via du cloud gaming.

On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons plus au sujet de la future console Pro de Sony. Et vous, quelles sont vos attentes pour la PS5 Pro ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.