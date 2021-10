La PS5 dépasse les ventes de la Nintendo Switch, une première en 3 ans !

La PS5 de Sony est devenue la première console de salon à dépasser les ventes de la Nintendo Switch aux États-Unis. La machine hybride de BigN était restée numéro 1 sur le territoire pendant 33 mois consécutifs, sans être même inquiétée par le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X.

On le sait, la Nintendo Switch jouit d'une popularité sans faille, comme en témoignent ses chiffres de ventes. En août 2021, la Nintendo Switch a dépassé la PS3 et la Xbox 360 avec pas moins de 89 millions d'unités vendues dans le monde. Il faut dire que la console a rencontré un succès fou sur de nombreux marchés, notamment aux États-Unis où elle est restée en tête des ventes pendant 33 mois consécutifs.

Et contre toute-attente, la PS5 a détrôné la Switch sur le marché nord-américain en septembre 2021, mettant fin au règne de la console de Nintendo pour un temps. “La Playstation 5 a été la plateforme matérielle la plus vendue du mois de septembre, tant en unités qu'en dollars”, affirme Mat Piscatella, directeur du cabinet d'études NPD Group.

La PS5 prend la tête des ventes aux USA face à la Nintendo Switch

“La Playstation 5 est la plateforme matérielle la plus vendue depuis le début de l'année en dollars, tandis que la Nintendo Switch est en tête côté unités”, rappelle également le cadre. Précisons que les travaux du NPD Group concernent uniquement le marché nord-américain et laissent donc de côté les résultats des marchés européens et asiatiques.

Malheureusement, le NPD Group ne rentre pas plus dans les détails. Difficile donc de savoir si Sony a simplement réussi à expédier plus de consoles que son concurrent au mois de septembre, ou si la demande s'est affaiblie en septembre 2021 à l'approche de la nouvelle Nintendo Switch OLED. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que Nintendo retrouve sa position de leader sur le marché US avec le carton annoncé de la Switch OLED. La nouvelle variante de la Switch fait des émules, la Switch OLED étant déjà en rupture de stock chez la grande majorité des revendeurs.

Pour rappel, la PS5 reste pour l'instant la console de Sony qui s'est vendue le plus rapidement, puisqu'elle a atteint les 10 millions d'exemplaires écoulées en seulement 9 mois. De fait, elle a dépassé la PS4, pour qui il a fallu 39 semaines pour dépasser cette barre symbolique.

Source : The Verge