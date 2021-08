La Nintendo Switch dépasse la PS3 et la Xbox 360 avec 89 millions de consoles vendues

Nintendo a officiellement annoncé que sa console Switch a été vendue à plus de 89 millions d'unités, ce qui lui a permis de dépasser la Xbox 360 et la PS3 et de devenir la 7e console de jeux la plus vendue de tous les temps.

Après avoir battu le record de la 3DS avec presque 80 millions de ventes en fin d’année 2020, le dernier rapport financier de Nintendo a confirmé que l’entreprise nippone avait expédié 89,04 millions de Nintendo Switch depuis sa sortie. À la fin de sa production, la Xbox 360 avait vendu 85.80 millions d'unités, tandis que la PS3 a atteint 87,4 millions. La Nintendo Switch occupe donc désormais la septième position des consoles les plus vendues de tous les temps.

Le prochain objectif de Nintendo sera d’égaler les ventes de la Wii, qui s’élèvent à 101,63 millions d’unités vendues. Pour rappel, la console la plus vendue de tous les temps est toujours la PlayStation 2 de Sony, avec 155,01 millions d’unités. Il faudra donc encore un moment avant que la Switch puisse prétendre à occuper la première place du classement, mais la console a encore de belles années devant elle.

Les ventes de Nintendo Switch sont en baisse

Bien que les ventes de Nintendo Switch n’aient pas été impactées par la pandémie ni la pénurie de composants, les ventes ont diminué de 21,7 % par rapport à l’année dernière. En effet, les ventes de Switch ont été « stimulées par la sortie en mars 2020 d'Animal Crossing : New Horizons » au premier trimestre de l'année dernière, mais aucun jeu n’a connu de tel succès cette année.

Les ventes pourraient néanmoins prochainement exploser grâce à l’arrivée de la nouvelle Nintendo Switch OLED. D’après les premiers avis de la presse sur la console, celle-ci devrait particulièrement séduire ceux qui ne possèdent pas déjà une Switch classique. Cependant, le nouveau modèle pourrait manquer d’arguments pour convaincre les propriétaires actuels de Switch.

On sait désormais également que plus de 632,40 millions de jeux Switch ont été vendus dans le monde. Nintendo a également partagé des mises à jour des ventes de ses titres les plus populaires. Sans surprise, Mario Kart 8 Deluxe arrive en tête avec 37,08 millions de jeux vendus, suivi de près par Animal Crossing : New Horizons avec 33,89 millions, et Super Smash Bros. Ultimate avec 24,77 millions.

Source : ComicBook