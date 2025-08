Siri devient de plus en plus catastrophique, Tim Cook promet des progrès… en 2026

Siri devient de plus en plus inutilisable et frustre les utilisateurs. Tim Cook annonce qu'Apple fait des progrès dans son développement et les améliorations promises, mais qu'il va falloir se montrer patient pour en profiter.

Siri n'a jamais été l'assistant vocal le plus performant du marché. Alexa chez Amazon et Google Assistant se sont toujours montrés plus pertinents pour la plupart des besoins, même si Google Assistant a quelque peu déraillé récemment, les efforts de développement étant plutôt concentrés sur Gemini ces derniers mois. La situation ne va pas en s'arrangeant du côté d'Apple, puisque de nombreux utilisateurs se plaignent d'une Siri encore moins efficace qu'auparavant.

Sur Reddit, les témoignages se multiplient et la frustration est palpable. Non seulement, on est loin de la Siri améliorée promise par Apple lors du lancement des iPhone 16, mais en plus, la qualité de l'assistant semble se dégrader avec le temps. “Siri n'est plus Siri”, estime un utilisateur. “Bon, Siri ne sait même plus régler de minuteur”, rapporte un autre. “Siri est une vraie déception”, peut-on encore lire. Bref, on n'est pas loin d'une catastrophe et Siri n'impressionne plus personne depuis longtemps.

Apple donne rendez-vous en 2026

Apple en est conscient et travaille à son amélioration. Durant l'appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du deuxième trimestre, Tim Cook a pris la parole à ce sujet. Il a expliqué que l'entreprise était en train de réaliser “de bons progrès sur un Siri plus personnalisé”. Il a ajouté qu'Apple prévoit de “lancer ces fonctionnalités l'année prochaine”. Il reste donc encore de longs mois d'attente avant de profiter de cette Siri de nouvelle génération, qui, on l'espère, ne décevra pas une nouvelle fois.

Siri va s'appuyer sur l'IA pour devenir plus intelligente. Si les plans n'ont pas changé, elle pourra à la fois compter sur des modèles stockés en local sur l'iPhone et sur des modèles d'OpenAI via le cloud. Plusieurs plaintes ont été déposées en justice par des actionnaires et consommateurs pour les promesses non tenues d'Apple en matière d'IA et Siri.

Lors de cette même conférence téléphonique, nous avons appris que 3 milliards d’iPhone ont été vendus depuis le lancement de ce produit en 2007.