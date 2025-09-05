Apple poursuivi pour violations de brevets : Siri et son clavier virtuel sont visés

Apple se retrouve une nouvelle fois visé par une plainte cette année. Après avoir été poursuivi pour publicité mensongère liée à Siri, la firme de Cupertino est désormais accusée de violations de brevets, là encore liés à son assistant vocal, mais aussi à certaines fonctionnalités de son clavier virtuel.

Apple semble ne pas avoir fini d’arpenter les couloirs des tribunaux. Plus tôt cette année, la firme de Cupertino a fait face à plusieurs actions collectives pour publicité mensongère, les utilisateurs estimant qu’elle les avait trompés en annonçant des améliorations de Siri avec Apple Intelligence, qui étaient toujours indisponibles.

Et apparemment, son assistant vocal n’a pas fini de lui causer des torts. Cerence, une filiale de Nuance Communications, poursuit en justice la marque à la pomme pour violations présumées de brevets liés à la reconnaissance vocale de Siri et aux fonctionnalités du clavier virtuel.

Cette entreprise porte plainte contre Apple pour violations de brevets liés à Siri et au clavier virtuel

Dans cette affaire relatée par nos confrères d’Android Headlines, Cerence accuse Apple d’avoir enfreint plusieurs brevets américains, qui couvrent la commande vocale « Hey Siri », mais aussi des fonctionnalités présentes dans les claviers virtuels. Deux d’entre eux ont des intitulés assez explicites vis-à-vis de ce qui est reproché à la firme de Cupertino : cette dernière exploiterait sans autorisation des « Méthodes et appareils pour détecter une commande vocale » (n°9,361,885), mais aussi des « Système et méthode pour la saisie de texte par mouvement continu sur un clavier » (n°7,453,439).

L’affaire met en lumière les litiges inhérents aux brevets logiciels : comment déterminer quelles applications et fonctionnalités intégrés aux systèmes des géants de la tech comme Google et Apple sont de véritables créations originales ? Et combien d’entre elles ont été achetées ou concédées sous licence via des brevets ? Nos confrères rappellent par ailleurs qu’à ses débuts, la reconnaissance vocale de Siri était alimentée par la technologie de Nuance.

Cette plainte pourrait donc marquer le début d’une nouvelle longue bataille judiciaire pour Apple. En effet, il ne s’agit pas du premier contentieux auquel il est confronté. Celui contre Samsung, resté célèbre, s’est étalé sur des années et a engendré des interdictions de vente et d’importation des deux côtés pour certains appareils.

Pour le moment, rien n’indique si la marque à la pomme proposera un règlement à l’amiable ou si l’affaire ira jusque devant les tribunaux. Selon Cerence, Apple connaît l’existence de ces brevets : la firme de Cupertino citait même la filiale de Nuance Communications lors de ses propres demandes de brevets. Si Cerence déclare avoir échangé avec Apple, pour le moment aucun terrain d’entente ne semble avoir été trouvé.