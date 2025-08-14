Ces nouveaux appareils Apple veulent transformer votre maison en forteresse connectée

Apple prépare une nouvelle offensive sur le marché de la maison connectée. Un robot capable de dialoguer, un écran intelligent et des caméras de sécurité sont en développement. De quoi transformer votre salon en véritable quartier général high-tech.

Apple travaille depuis plusieurs années sur des robots domestiques, dont un modèle stationnaire équipé d’un écran et un autre mobile capable de se déplacer. Mais le développement a pris du retard, notamment à cause des limites techniques de Siri, l’assistant vocal de la marque. Ce contretemps n’a pas freiné l’entreprise, qui continue de peaufiner ses concepts pour les intégrer dans un plan plus large dédié à la maison connectée.

Selon Bloomberg, Apple planifie un retour en force sur le marché de la maison connectée avec une série d’appareils intégrant l’intelligence artificielle. Au programme : un robot de table prévu pour 2027, un écran intelligent plus simple et un système complet de caméras de sécurité. L’objectif affiché serait de renforcer la présence de la marque au sein des foyers en diversifiant ses produits.

Apple lancera en 2027 un robot de table avec Siri amélioré et des fonctions domotiques

Le projet le plus ambitieux reste le robot de table, décrit comme un iPad monté sur un bras articulé capable de se repositionner pour vous faire face. Bloomberg précise qu’il disposera d’une version réaliste de Siri, capable d’échanger avec l’utilisateur tout au long de la journée. Apple aurait retenu ce format fixe après avoir envisagé un modèle mobile se déplaçant dans la maison. L’appareil pourrait contrôler les objets connectés du foyer, lancer des visioconférences et afficher des contenus multimédias. Ce format fixe le placerait en concurrence directe avec certains modèles d’Amazon et de Google, mais avec un accent plus marqué sur l’intégration au sein de l’écosystème de la marque.

À côté de ce robot, Apple prépare un écran intelligent plus abordable, sans bras articulé ni Siri conversationnel. Ce modèle, présenté comme une version simplifiée, permettrait la lecture de musique, la prise de notes, le contrôle des équipements domestiques et les appels vidéo. Il tournerait sur un nouveau système d’exploitation appelé Charismatic. Enfin, un ensemble de caméras de sécurité viendrait compléter l’écosystème, servant de base à un futur service de sécurité maison estampillé de la pomme.