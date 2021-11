La prise jack va bientôt disparaître de tous les smartphones

Avec l’arrivée des dernières normes Bluetooth toujours plus stables et performantes, la prise jack disparaît petit à petit des smartphones chez tous les fabricants. D’ici quelques années, elle devrait avoir complètement disparu.

Il y a quelques années, un smartphone sans prise jack 3.5 mm était inconcevable, jusqu’à ce qu’Apple saute le pas avec son iPhone 7 en 2016 et que Samsung suive la tendance en 2019 avec son Galaxy Note 10.

Jusqu’à présent, la plupart des fabricants n’avaient osé retirer la prise jack que des modèles les plus haut de gamme, mais nous avions pu voir en 2021 qu’elle commençait à disparaître de certains modèles plus abordables. L’année prochaine, on sait que des smartphones qui avaient jusqu’à présent conservé le port pourraient bien l’abandonner. On pense notamment au prochain Google Pixel 6a, dont nous avons déjà pu voir les premiers rendus grâce au leaker OnLeaks.

Samsung commence à retirer la prise jack de ses modèles les moins chers

Chez Samsung, nous avions pu voir sur les premiers rendus du Galaxy A33 5G, ceux du Galaxy A53 5G et ceux du Galaxy A73 5G que le géant coréen allait abandonner la prise jack sur tous les modèles de la gamme en 2022. Pourtant, une grande partie de ceux-ci avaient conservé le port sur les modèles de 2021.

Comme c’est déjà le cas sur ses smartphones haut de gamme, Samsung devrait donc progressivement abandonner la prise jack sur tous ses modèles. On imagine qu’en 2022, les smartphones de la gamme M conserveront la prise casque, mais il se pourrait qu’elle disparaisse définitivement au cours des années suivantes.

Le retrait de la prise jack motivé par la chute des prix des écouteurs Bluetooth

Lorsqu’Apple avait retiré la prise jack de son iPhone 7 en 2017, les écouteurs sans fil étaient plutôt onéreux, ce qui poussait les utilisateurs à dépenser beaucoup d’argent pour s’équiper de matériel compatible. Cependant, les excellents Sony Wf-1000XM4 à 280 euros ou les AirPods Pro ne sont plus les seules alternatives proposées, puisqu’il suffit maintenant de dépenser quelques dizaines d’euros pour s’offrir des écouteurs sans fil intéressants.

On pense notamment aux nouveaux Redmi Buds 3 Pro à 59,99 euros qui proposent un rapport qualité prix impressionnant, mais d’autres modèles sont encore moins chers tels que les Mi True Wireless Earbuds Basic 2 de Xiaomi à 19,99 euros. Vous pouvez aller retrouver notre guide des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless de 2021 si vous souhaitez découvrir les meilleurs modèles de l’année. Pour ceux qui souhaitent toujours utiliser des écouteurs filaires sur des smartphones dépourvus de prise jack, on rappelle qu’il est toujours possible de connecter un adaptateur USB-C vers prise jack à son appareil.

Source : Android Authority