Pixel 6a : le smartphone abordable de Google se dévoile des mois avant l’annonce

Le Pixel 6a, le prochain téléphone abordable de Google, commence à faire parler de lui. Plusieurs mois avant l'annonce officielle, un informateur réputé a publié des rendus montrant dans les détails le design du smartphone. Le terminal est très proche des Pixel 6.

Ce samedi 20 novembre 2021, OnLeaks, un informateur réputé de la galaxie smartphone, a publié les premiers rendus montrant le design du Pixel 6a en partenariat avec le site indien 91Mobiles. Comme on pouvait s'y attendre, le futur smartphone abordable de Google est visuellement très proche des Pixel 6.

Sur la face arrière, Google opte à nouveau pour un immense appareil photo ultra proéminent qui s'étend sur la largeur du dos. Ce large bandeau abrite un double capteur photo et un flash LED. Notez aussi que Google a déplacé le logo “G” du bas du téléphone vers le centre de la face arrière.

Sur le même thème : La traduction instantanée des Pixel 6 est désormais disponible sur les anciens Pixel

Le Pixel 6a hérite du même design que les Pixel 6

La face avant du smartphone est beaucoup moins originale. Le Pixel 6a est recouvert d'un écran troué et cerclé de fines bordures. La bordure inférieure, l'incontournable menton, est significativement plus épaisse que les autres. D'après les informations de OnLeaks, Google opte pour une dalle tactile OLED de 6,2 pouces. Sous l'écran, on trouverait un lecteur d'empreintes digitales, une première pour un milieu de gamme chez Google.

De fait, le Pixel 6a marque une véritable rupture par rapport au Pixel 5a lancé il y a quelques mois, de la même manière que les Pixel 6 tranchent fortement avec le Pixel 5. Côté fiche technique, on ignore encore si le Pixel 6a sera alimenté par une puce maison conçue par Google, à l'image du SoC Tensor, ou d'une solution proposée par Qualcomm.

Notez qu'il n'est pas rare que Onleaks divulgue les plans des constructeurs de téléphones des mois à l'avance. Le célèbre informateur, dont les fuites se révèlent presque toujours exactes, se base sur les schémas de fabrication de smartphone, obtenus auprès de sources proches de l'industrie. Plusieurs mois avant l'annonce, il est cependant toujours possible que des changements d'ordre mineur soient apportés par la marque. Le Pixel 6a ne devrait pas être annoncé avant l'été prochain.