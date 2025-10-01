La présentation du premier smartphone pliable en 3 de Samsung se rapproche, voici quand il pourrait apparaître

Samsung prépare une nouvelle révolution du smartphone. Son tout premier pliant en trois parties serait enfin prêt à sortir de l’ombre. Voici quand vous pourrez le découvrir.

Depuis plusieurs années, Samsung multiplie les concepts et les démonstrations autour des smartphones pliants. Le constructeur a déjà marqué le marché avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip, devenus des références. Mais une nouvelle étape se prépare. Les fuites récentes ont confirmé que l’entreprise travaille sur un appareil pliant en trois, avec des animations qui laissent entrevoir ses usages.

Après plusieurs reports, le surnommé Galaxy Z TriFold semble prêt à se montrer en public. Selon The Korea Times, Samsung devrait l’exposer pour la première fois lors du sommet Asie-Pacifique, prévu les 31 octobre et 1er novembre en Corée du Sud. L’appareil y apparaîtrait dans l’espace d’exposition, avant un lancement officiel annoncé pour novembre. La production resterait toutefois limitée, avec environ 50 000 unités prévues au départ.

Le Galaxy Z TriFold pourrait être lancé dès novembre avec un prix proche de 3 000 €

Ce nouveau modèle entrerait en concurrence directe avec le Huawei Mate XT, premier smartphone tri-pliant commercialisé. L’enjeu est de taille : en arrivant sur ce segment, Samsung transforme ce format expérimental en une vraie catégorie de produits. Les rumeurs évoquent un tarif proche de 3 000 euros, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus chers du marché. À titre de comparaison, le tri-fold chinois est proposé autour de 2 500 euros pour sa seconde génération.

Les premières images laissent penser que le Galaxy Z TriFold offrirait un écran de type tablette une fois totalement déplié, avec la possibilité d’utiliser plusieurs applications en parallèle. Des fuites suggèrent aussi des fonctionnalités poussées comme l’intégration de Galaxy AI, le multitâche avancé et même un zoom x100. Si son lancement se confirme en novembre, ce smartphone marquera la plus grande nouveauté de la gamme Galaxy depuis le tout premier Fold en 2019. Reste à voir si ce format séduira au-delà d’un public restreint, compte tenu de son prix et de sa disponibilité limitée. Son succès dépendra aussi de la capacité de Samsung à convaincre que ce format peut devenir plus qu’un produit de niche.