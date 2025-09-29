Galaxy Z TriFold : le prochain smartphone pliant en 3 de Samsung se dévoile encore davantage

Alors qu’il devrait être officiellement présenté par Samsung avant la fin de l’année, le premier smartphone pliant en trois du constructeur sud-coréen continue de se dévoiler via des animations qui fuitent sur les réseaux sociaux.

Si Samsung a créé la déception en repoussant la présentation de son premier smartphone pliant en trois et de son casque XR au 21 octobre, le surnommé Galaxy Z TriFold continue à faire parler de lui. Des leakers ont déjà fait fuiter plusieurs animations cette année, dévoilant la façon dont l’appareil se repliera sur lui-même ou promettant des selfies de haute qualité.

Des vidéos inédites repérées issues d’une application Samsung viennent de fuiter. Celles-ci ont été repérées par @TechHighest et @evowizz, qui les ont partagées sur X (ex-Twitter). Comme ils le rappellent, certaines animations montrent des options déjà présentes sur les pliants actuels, telles que la possibilité de copier son écran d’accueil de l’écran de couverture vers l’écran principal. Mais ce ne sont pas celles-ci qui méritent que l’on s’y attarde davantage.

Samsung Galaxy Z TriFold : des animations inédites ont fuité, découvrez ces nouveaux aspects

En effet, certains de ces clips inédits présentent de nouveaux aspects supposés du Galaxy Z TriFold. D’après eux, Samsung semble mettre l’accent sur une interface avec des transitions fluides. L’une des animations repérées montre en effet un bouton qui, une fois activé, permet aux applications ouvertes sur l’écran de couverture (Samsung Internet sur l’exemple) de continuer sans interruption quand on déplie le smartphone.

Une autre de ces vidéos animées présente l’utilisation de Galaxy AI dans Samsung Internet : en appuyant sur l’icône de Galaxy AI, un panneau s’ouvre sur la droite et prend environ un tiers de l’écran. Mais il peut également se détacher sous la forme d’une fenêtre flottante que l’utilisateur semble pouvoir déplacer à sa guise. Cette fonctionnalité ouvre la voie à une plus grande flexibilité.

Hello again multifold 👋

We've got a bunch videos for you…

Un autre clip montre que l’on peut passer ou prendre un appel lorsque le smartphone est déplié : l’écran d’appel prend alors un tiers de l’écran et il semble que l’utilisateur puisse poursuivre sa navigation. Enfin, une animation révèle un zoom x100 : une option qui n’avait, jusque-là, pas été vue sur les pliants de Samsung.

Côté prix, le Galaxy Z TriFold pourrait être vendu autour des 3 000 euros, concurrençant ainsi directement le Huawei Mate XT, premier du nom, vendu à 3 499 euros. En revanche, son successeur, le Mate XTs, arrive déjà et se dévoile en photo. Pour cette version « Lite », les rumeurs évoquent un prix d'environ 1 800 euros. Reste à voir lequel de ces smartphones pliants en trois remportera les suffrages des utilisateurs.