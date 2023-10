La première TV OLED sans fil ne tombera pas de votre mur grâce à son système de fixation intelligent

Lorsqu’il s’agit de technologie télévisuelle, nous pensons souvent à des images plus claires et à des écrans plus grands. Cependant, une startup nommée Displace repousse les limites de l’innovation dans une direction différente. Elle a introduit des fonctions de sécurité révolutionnaires pour son téléviseur 100 % sans fil.



Lors du CES 2023, Displace a dévoilé un prototype de son téléviseur sans fil. Ce qui le distinguait, c’était sa capacité unique à se fixer solidement sur n’importe quelle surface, sans avoir besoin de supports encombrants ou de perçage. Pour ce faire, Displace utilise sa technologie exclusive de vide à boucle active. Grâce à cela, les téléviseurs Displace visent à résoudre les problèmes courants liés aux téléviseurs à écran plat traditionnels, tels que les difficultés de montage, l’enchevêtrement des fils et la complexité des télécommandes.

En plus de simplifier l’installation, les téléviseurs Displace minimisent le besoin de télécommandes. Ils s’appuient principalement sur les gestes naturels de la main, ainsi que sur les commandes tactiles et vocales, pour naviguer et contrôler le contenu. Ils intègrent également la reconnaissance faciale et la technologie de vision par ordinateur, ce qui permet au téléviseur d’adapter son contenu lorsque l’utilisateur change de pièce. Cependant, il ne s’agit pas des fonctionnalités les plus impressionnantes de l’appareil.

La TV sans fil pourra tranquillement glisser sur votre mur

Récemment, Displace a dévoilé en vidéo de nouvelles caractéristiques de sécurité pour fournir une solution de secours en cas de défaillance de son système d’attache unique. Celles-ci comprennent des algorithmes avancés de détection des murs, quatre adhésifs rapides pour la stabilité et un système propriétaire de train d’atterrissage à descente automatique.

Pour faire simple, les capteurs intégrés dans le Displace TV surveillent en permanence différents facteurs. Il s’agit notamment du niveau de la batterie, de la pression dans le système d’aspiration, de l’état de la surface du mur et de l’intégrité de la pompe. Si l’étanchéité du système d’aspiration est menacée ou si l’intégrité du mur est compromise, le téléviseur déploie instantanément quatre adhésifs pour assurer sa stabilité.

Ces adhésifs servent alors de points d’ancrage pendant que le téléviseur entame une lente descente sur le mur d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 3 mètres. Une mousse réutilisable se déploie en bas pour protéger l’écran du téléviseur, et celui-ci est automatiquement placé à l’horizontale sur le sol pour éviter qu’il ne se brise.

Au cours de ce processus, Displace TV déclenche une alarme intégrée et des lumières clignotantes pour éloigner les animaux de la zone. Bien que Displace qualifie ces scénarios de “cas marginaux”, les nouvelles fonctions de sécurité visent à offrir une totale tranquillité d’esprit aux utilisateurs qui fixent le téléviseur au mur sans avoir recours aux vis et aux clous traditionnels. Vous pouvez voir le système en action sur la vidéo ci-dessous.

Quels tarifs pour la TV sans fil de Displace ?

Pour rendre le Displace TV encore plus accessible, des réservations sont désormais disponibles sur leur site web. Ces réservations nécessitent un dépôt entièrement remboursable, les expéditions devant commencer au milieu du deuxième trimestre 2024. Les options de prix comprennent :

1 pack (1 DisplaceTV + 1 unité de contrôle de base) : 4,499 dollars

2-pack (2 DisplaceTV + 2 unités de contrôle de base) : 8 099 dollars

Pack de 4 (4 DisplaceTV + 4 unités de contrôle de base) : 13 499 dollars

Chaque Displace TV comprend un chargeur de batterie avec quatre batteries remplaçables. Le prix des batteries supplémentaires reste à déterminer. Chaque unité de base dispose d’une entrée HDMI 2.1, avec la possibilité de combiner plusieurs unités de base pour des entrées supplémentaires. Enfin, notons que pour les joueurs, Displace travaille activement à l’obtention d’un taux de rafraîchissement plus élevé, bien que les téléviseurs prennent actuellement en charge 60 images par seconde.