La plus grosse surprise des iPhone 17 est leur prix, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Apple vient de dévoiler ses quatre modèles d’iPhone 17 lors de sa keynote du 9 septembre. L'an dernier, la marque à la pomme croquée avait maintenu les prix de ses iPhone 16 par rapport à la génération précédente. Mais qu'en est-il cette année ? Voici les prix de l'iPhone 17.

La keynote d’Apple vient de s’achever et nous connaissons désormais le prix des nouveaux iPhone 17. Si l’an dernier la marque à la pomme croquée n’avait pas augmenté ses prix par rapport à la génération précédente, elle modifie cette année sa politique tarifaire, et cela devrait faire plaisir aux consommateurs.

Nouveauté cette année, Apple ne propose aucun de ses iPhone 17 en 128 Go : la capacité de stockage de tous les modèles commence à 256 Go. Surtout, la firme de Cupertino propose ses modèles d’iPhone 17 de 256 Go, au prix des iPhone 16 de 128 Go. Le même prix, pour le double de stockage interne.

Plus de stockage pour le même prix

Quant à l’iPhone Air, le petit nouveau made in Apple, son prix se rapproche de celui de l’iPhone Plus qu'il remplace, et il est même moins cher si l’on compare les prix à capacité de stockage équivalente, comme l'avaient laisser entendre les dernières rumeurs. En effet, pour l’obtenir vous devrez débourser 1 229 euros, contre 1 359 euros pour l’iPhone 16 Plus de 256 Go.

Autre nouveauté, l’iPhone Pro Max est désormais disponible en 2 To. Cette décision s’explique très probablement par la volonté d’Apple de mettre l’accent sur la photo et la vidéo, qui nécessitent énormément de stockage. Voici dans le détail tous les prix de chaque déclinaison de l’iPhone 17 :

iPhone 17 :

256 Go : 969 euros

512 Go : 1 219 euros

iPhone 17 Air :

256 Go : 1 229 euros

512 Go : 1 479 euros

1 To : 1 729 euros

iPhone 17 Pro :

256 Go : 1 329 euros

512 Go : 1 579 euros

1 To : 1 829 euros

iPhone 17 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

2 To : 2 479 euros

Tous les modèles seront disponibles à la précommande à partir du 12 septembre, ce qui vous laisse le temps de lire tous nos autres articles sur les différents modèles afin de faire votre choix.