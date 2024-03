La plus grande archive d’internet pourrait fermer à cause d’une plainte de ces éditeurs

La pratique de numérisation et de prêt de livres d’Internet Archive est menacée par une action en justice initiée par de grands éditeurs, remettant en question les fondements du partage de connaissances à l'ère numérique et les implications pour les droits d'auteur.

L'ère de l'intelligence artificielle apporte son lot de progrès, mais aussi de problèmes juridiques, notamment en matière de droit d'auteur. La multiplication des affaires judiciaires montre les limites de l'utilisation des œuvres protégées pour entraîner les algorithmes d'IA. L'un des cas emblématiques concerne OpenAI, concepteur de ChatGPT, accusé d'avoir puisé dans des contenus sous droit d'auteur pour perfectionner son intelligence artificielle.

La situation d'OpenAI, bien que conclue par une décision de justice en sa faveur, met en lumière la complexité des enjeux liés au droit d'auteur dans le domaine de l'IA. Cette controverse trouve un écho dans le débat entourant Internet Archive, confronté à des problématiques similaires avec sa bibliothèque numérique. La numérisation et le partage de livres soulèvent ainsi des préoccupations quant au respect des droits d'auteur et aux répercussions sur les éditeurs et auteurs.

Internet Archive fait face à une plainte de grands éditeurs

Internet Archive, une organisation à but non lucratif, s'est donnée pour mission de numériser et de rendre accessibles des livres physiques sous forme numérique, en s'inspirant du modèle traditionnel des bibliothèques où un livre ne peut être emprunté que par une personne à la fois. Cependant, cette initiative a déclenché une vague de contestations juridiques de la part d'éditeurs tels que Hachette, HarperCollins, John Wiley et Penguin Random House, qui y voient une violation de leurs droits exclusifs. Ces derniers comparent les activités de l'archive à un “moment Napster“, un service de partage de fichiers musicaux qui avait bouleversé l'industrie de la musique en facilitant la diffusion massive de copies illégales, entraînant une baisse significative des ventes d'albums.

La plainte soulève également des préoccupations quant à l'utilisation des œuvres numérisées pour l'entraînement d'intelligences artificielles, amplifiant le débat sur les droits d'auteur dans le contexte de l'innovation technologique. Les éditeurs arguent que la numérisation et le prêt par Internet Archive, sans passer par les canaux de licences officiels, représentent une menace directe pour leur modèle économique et la régulation des droits d'auteur. Ce cas met en lumière le défi complexe de concilier l'accès libre au savoir avec la nécessité de protéger les intérêts des créateurs et des éditeurs dans un monde digital en constante évolution.

