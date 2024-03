ChatGPT : voici comment demander à l’IA de lire ses réponses si vous n’avez pas l’énergie de les lire

Savez-vous qu’il est possible de demander à ChatGPT de lire ses réponses à haute voix plutôt que de vous forcer à les lire ? Cette fonctionnalité est déjà disponible sur les versions Android et iOS de l’application et est en cours de déploiement sur la version web. On vous explique comment l’utiliser.

En septembre dernier, OpenAI lance une fonctionnalité qui permet de converser directement à voix haute avec ChatGPT. À la manière de Google Assistant, il est possible de poser sa question à l’IA en parlant plutôt qu’en écrivant pour que celle-ci vous réponde. Pratique quand on n’a pas l’envie d’écrire, mais qu’en est-il lorsque l’on n’a pas envie de lire ?

OpenAI vient de régler ce problème à travers une nouvelle mise à jour de son outil sur les versions smartphones et web. Celle-ci apporte une nouvelle fonctionnalité baptisée Read Aloud qui, comme son nom l’indique, permet de demander à ChatGPT de lire à voix haute ses réponses, même si celles-ci ont été posées à l’écrit.

Comment faire lire ses réponses à voix haute à ChatGPT

La manipulation est on ne peut plus simple. Voici comment vous y prendre pour éviter de lire les longs pavés de ChatGPT :

Ouvrez ChatGPT sur votre smartphone Posez la question de votre choix à l’IA Maintenez appuyé sur la réponse Dans le menu qui s’ouvre, sélectionnez Read Aloud

ChatGPT se mettra alors à lire sa réponse à l’aide des nombreuses voix synthétiques dont il est doté. La fonctionnalité est disponible en 37 langues, dont le français. Celle-ci s’avèrera particulièrement pratique lorsque les réponses de l’IA seront longues ou lorsque vous souhaiterez effectuer une autre tâche en même temps.

À noter si nous avons pu tester l’option sur Android, la chose n’a pas été aussi aisée sur la version web. En effet, celle-ci n’est pas encore apparue sur nos appareils. Lorsqu’on lui pose la question, ChatGPT répond qu’il n’est pas encore doté de fonctionnalité de synthèse vocale intégrée. Il va donc visiblement falloir attendre encore un peu en France.