Les Galaxy Watch 6 ne sont toujours pas compatibles avec les iPhone, Samsung se justifie

Samsung vient de présenter les Galaxy Watch 6, des montres connectées qui seront disponibles dès le mois d’août prochain. Elles ne seront malheureusement toujours pas compatibles avec les iPhone.

Les Galaxy Watch de Samsung tournent sous Wear OS depuis 2021 et la marque coréenne ne propose plus d’application iOS dédiée. L’association d’une Galaxy Watch 6, Watch 5 ou Watch 4 avec un iPhone se révélera donc inutile si vous souhaitez profiter pleinement des fonctionnalités offertes par l’un ou l’autre accessoire connecté. Les consommateurs cherchant à acquérir une montre connectée devront limiter leur choix au système d’exploitation de leur téléphone.

C’est fort dommage, car une smartwatch sous Wear OS peut théoriquement collaborer avec un iPhone. Cette incompatibilité entre les deux écosystèmes est donc une décision délibérée du fabricant. Pour une compagnie aux poches aussi profondes que le leader mondial des ventes de smartphones, ce n’était certainement pas une question de budget.

Samsung justifie sa décision de ne pas proposer d’appli iOS avec les Galaxy Watch 6

Un dirigeant de l’entreprise explique pourquoi il faut absolument utiliser un smartphone Android pour profiter pleinement des capacités de la Galaxy Watch 6. « Comment offrir la meilleure expérience à nos clients ? Nous avons constaté que les limitations importantes rencontrées en utilisant une Galaxy Watch avec iOS n’étaient pas dues à la montre elle-même. Il y a encore beaucoup de déconnexions entre Android et iOS, une des raisons pour lesquelles nous avons abandonné la prise en charge des iPhone sur les Galaxy Watch. Nous ne pouvons pas offrir le même niveau d’expérience entre ces deux systèmes ».

Cela dit, les choses ne sont pas différentes de l’autre côté du Pacifique. Pour profiter pleinement des produits Apple, il est indispensable d’en embrasser totalement l’écosystème. Quelle proportion des possesseurs d’Apple Watch utilise sa montre connectée avec un smartphone Android ? Nous n’avons aucune donnée concrète à ce sujet, mais on peut supposer qu’elle est très faible. Comme l’avance notre source, « pour les grands noms de la technologie qui fabriquent à la fois des téléphones et des accessoires connectés, les appareils fonctionnant sur Android comme sur iOS et les logiciels libres font maintenant partie du passé ».