Pixel Buds Pro : Google veut offrir la même commutation audio qu’avec les AirPods

Google commence à déployer sa nouvelle fonction de commutation audio pour Android. Grâce à elle, les utilisateurs d'Android peuvent automatiquement commuter l'audio entre les appareils. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour tous.

Avec la sortie des Pixel Buds Pro la semaine prochaine, Google va déployer une nouvelle technologie vous permettant de basculer rapidement le son d’un smartphone Android à l’autre, comme le fait déjà Apple sur ses produits depuis 2020. La commutation audio sur Android fonctionnera d'une manière extrêmement similaire à son homologue de l'écosystème Apple, que l'on retrouve par exemple sur les AirPods 3. Vos écouteurs et votre casque resteront connectés simultanément à une tablette et à un téléphone, mais un seul appareil enverra un flux audio à la fois.

Si votre téléphone ou votre tablette prend en charge les connexions multipoints Bluetooth, Android basculera intelligemment le son d'un produit à l'autre en utilisant un système de priorité. Ainsi, vous passerez du son de votre tablette à celui de votre téléphone pour un appel entrant, par exemple, mais vous n'aurez pas à vous soucier des notifications entrantes. Les utilisateurs peuvent également revenir en arrière via une notification si le logiciel a commis une erreur à un moment donné.

Google utilise la technologie Fast Pair pour un changement de périphérique transparent

La technologie Fast Pair introduite par Google il y a quelques années est très intéressante, car elle vous permet d'appairer rapidement vos écouteurs avec votre téléphone Android. Le plus intéressant est que les appareils appairés sont stockés sur votre compte Google et qu'ils s'apparieront avec n'importe quel autre appareil Android dès que vous vous connecterez à ce téléphone.

Google élargit désormais les capacités de Fast Pair pour permettre un changement de périphérique transparent sur plusieurs appareils. Passer d’un smartphone Android à une tablette ou inversement avec des écouteurs compatibles sera donc bientôt un jeu d’enfant.

Contrairement aux fonctions de commutation audio d'Apple, la version Android ne sera malheureusement pas prise en charge par n’importe quel appareil. Google réserve cette fonctionnalité à ses prochains Pixel Buds Pro, dont le lancement est prévu la semaine prochaine, mais d'autres écouteurs de Sony et JBL seront également pris en charge par la suite. On ne sait pas si les écouteurs actuellement sur le marché recevront ou non une mise à jour pour les rendre compatibles. À l'avenir, Google souhaite apporter cette fonctionnalité à davantage de plateformes en dehors de l'écosystème Android. Toutefois, aucun calendrier n'a encore été confirmé à ce sujet.