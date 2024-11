La nouvelle enceinte connectée Echo Show d’Amazon a un écran de 21 pouces, il va falloir faire de la place

Amazon dévoile une nouvelle version de son Echo Show 15 et en profite pour sortir une version avec écran de 21 pouces. Que vous comptiez la poser sur un meuble ou l'accrocher au mur, il faudra dégager l'espace.

“Alexa, rappelle-moi d'aller acheter du pain dans 2 heures“, “Alexa, mets un minuteur de 8 minutes“, “Alexa, lance la playlist chansons pour faire le ménage sur Deezer“. Si ces phrases vous sont familières, c'est que vous possédez une enceinte connectée Amazon. L'Echo Dot avec son format sphérique compact est probablement la plus connue. Pour celles et ceux qui veulent en faire plus avec leur appareil, il existe la gamme des Echo Show. Le principe est simple : c'est une enceinte connectée avec un écran.

Amazon dévoile justement la version 2024 de l'Echo Show 15 ainsi qu'une nouveauté avec l'Echo Show 21. Les deux nombres correspondent à la taille de l'écran en pouces. Ces derniers possèdent une définition de 1080p, ce qui en fait un support parfait pour regarder des séries sur votre plateforme de streaming préférée ou passer un appel vidéo par exemple. Les enceintes permettent aussi de contrôler ses autres appareils domotiques.

Amazon dévoile un Echo Show avec un écran géant de 21 pouces

Comparé à la génération précédente, l'Echo Show 15 (et le 21) propose un son de meilleure qualité avec des basses deux fois plus profondes. Il s'adapte également à la pièce pour mieux restituer l'audio. La caméra n'est pas en reste. Son champ de vision est deux fois plus large qu'avant et son zoom est supérieur de 65 %. Lors des appels, l'enceinte se sert de la réduction de bruit pour rendre la voix plus claire. Et quand vous ne vous servez pas de la caméra, un cache permet de masquer l'objectif.

Les deux modèles sont déjà disponibles. L'Amazon Echo Show 15 coûte 329,99 €, tandis que l'Echo Show 21 se vend 439,99 €. Ils sont livrés avec une télécommande vocale Alexa et de quoi les accrocher au mur. Vous pouvez également ajouter un cadre à clipser autour de l'écran ainsi qu'un support réglable.