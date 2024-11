Cette nouvelle norme Matter pourrait améliorer la longévité des objets connectés

L'Alliance des Standards de Connectivité (CSA) vient de dévoiler Matter 1.4, une mise à jour majeure du protocole de maison connectée qui promet de révolutionner la gestion énergétique de nos appareils intelligents et leur interopérabilité.

Matter 1.4 est là, et le nouveau protocole apporte des améliorations significatives, notamment dans la gestion de l'autonomie des appareils fonctionnant sur batterie. L'introduction du protocole « Long Idle Time » (LIT) permet désormais aux dispositifs de préserver leur énergie en période d'inactivité, tout en maintenant une connexion stable grâce au nouveau système de « Check-In ».

L'une des innovations majeures concerne l'introduction des routeurs et points d'accès domestiques certifiés Matter (HRAPs). Ces appareils peuvent désormais fonctionner simultanément comme points d'accès Wi-Fi et routeurs Thread, simplifiant considérablement la connectivité au sein de la maison intelligente.

Matter 1.4 veut révolutionner la maison connectée

Matter 1.4 introduit également « l'Enhanced Multi-Admin », une fonctionnalité permettant d'intégrer un appareil à plusieurs écosystèmes en une seule manipulation. Par exemple, une ampoule connectée peut désormais être configurée simultanément sur Apple Home et Google Home, grâce au système « Fabric Sync » qui facilite la communication sécurisée entre les différents écosystèmes.

Le support des appareils de gestion énergétique s'élargit considérablement, incluant dorénavant les pompes à chaleur, les chauffe-eau, les systèmes de stockage d'énergie et les dispositifs solaires. Ces appareils peuvent ajuster leur consommation en fonction des pics de demande, optimisant ainsi l'efficacité énergétique globale.

Pour les thermostats connectés, Matter 1.4 apporte de nouvelles fonctionnalités comme la programmation avancée et les modes préréglés (vacances, présence/absence), pouvant être déclenchés par détection de mouvement ou automatisés via le calendrier.

Ces améliorations s'inscrivent dans une démarche environnementale plus large, visant à réduire l'impact écologique des maisons connectées. La diminution de la consommation des batteries signifie moins de piles à remplacer et donc moins de déchets électroniques. La CSA, soutenue par des géants de la technologie comme Apple, Google et Amazon, continue ainsi à faire évoluer le standard Matter vers une maison connectée plus durable et plus accessible, tout en simplifiant son utilisation pour le grand public.