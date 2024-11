Cette grosse mise à jour de Google Home accueille l’IA Gemini pour transformer votre maison connectée

Google Home se dote d’une grosse mise à jour cet automne en intégrant Gemini, une IA de nouvelle génération. Désormais, des fonctions inédites offrent plus de possibilités pour gérer vos appareils connectés et automatiser votre maison. Voici comment cette avancée rend la maison intelligente encore plus accessible.

Les appareils connectés transforment la façon dont nous vivons au quotidien en simplifiant diverses tâches et renforçant la sécurité à domicile. Google Home, l’un des leader sur ce marché en constante évolution, ne cesse d’innover pour rendre cette technologie plus intuitive et accessible. Chaque mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités qui facilitent l’interaction avec la maison connectée.

Avec sa dernière mise à jour de l’automne 2024, Google Home introduit l’intelligence artificielle Gemini ainsi que plusieurs outils novateurs. Ces ajouts permettent de gérer plus facilement les caméras, d’automatiser des routines personnalisées et d’accéder à de nouvelles options de contrôle via différents appareils. Grâce à cette avancée, Home propose désormais une gestion encore plus poussée de l’environnement connecté.

Google améliore les caméras Nest et facilite l’automatisation avec l’IA Gemini

Les caméras Nest sont les premières à bénéficier de la technologie Gemini, qui leur permet de reconnaître non seulement les mouvements ou les objets, mais aussi des actions spécifiques. Désormais, elles peuvent détecter des situations comme un chien qui dort ou un colis déposé à la porte. De plus, les utilisateurs de l’abonnement Nest Aware Plus peuvent accéder en avant-première publique à une fonction de recherche avancée, permettant de retrouver facilement des événements en posant des questions comme « A-t-on reçu un colis aujourd’hui ? ». Ce système rend le suivi à domicile plus précis et pratique.

Pour simplifier encore davantage l’utilisation des objets connectés, Google Home introduit la fonction “Help me create“. Celle-ci permet de créer des automatisations personnalisées en langage naturel : il suffit de taper des consignes telles que « simuler une présence la nuit » ou « rappeler de sortir les poubelles ». En complément, Google propose de nouvelles options de gestion via la Pixel Watch 2 qui permet aux utilisateurs de consulter le flux en direct de leurs caméras Nest et de dialoguer avec les personnes à la porte grâce à l’audio bidirectionnel directement depuis leur montre. Ces améliorations s’étendent également à Google TV, où les utilisateurs peuvent désormais accéder à leurs appareils connectés sans interrompre leurs contenus. Avec ces avancées, la société cherche à rendre la gestion de la maison intelligente encore plus pratique et accessible au quotidien.

Source : Google