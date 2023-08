La nouvelle enceinte connectée Amazon Echo Pop est à moitié prix

Lancée il y a seulement 3 mois, l'enceinte connectée Echo Pop fait l'objet d'une réduction de 55% sur Amazon et Boulanger. Son prix passe ainsi de 55,99 € à 24,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

L'Echo Dot n'est plus la plus petite enceinte connectée d'Amazon. Depuis quelques mois, la marque propose une version encore plus compacte : l'Echo Pop qui est aussi son enceinte la moins chère. Et la bonne nouvelle, c'est que le rendu sonore est tout à fait satisfaisant pour ce format.

Si vous recherchez une petite enceinte connectée pour contrôler vos objets connectés à la voix, ou même pour écouter de la musique, l'Echo Pop est actuellement en promotion. Lancée à 59,99 €, elle est affichée en ce moment à 24,99 € sur Amazon et Boulanger, ce qui représente une réduction de 55%, soit 30 € d'économie.

Que vaut l'enceinte connectée Amazon Echo pop ?

Malgré son petit format, l'Echo Pop délivre un son correct et suffira pour sonoriser une petite pièce : chambre, salon, salle de bain… à vous de choisir. Elle est parfaite pour une écoute de proximité, avec un rendu équilibré proche de celui de ses grandes sœurs. Elle dispose en outre de trois microphones qui assimilent facilement les commandes vocales sans que vous ne soyez obligé de hurler.

Pour rappel, elle est compatible Alexa, l'assistant vocal d'Amazon qui est supporté par la grande majorité des objets connectés du marché. Pour plus de confidentialité, l'enceinte dispose d'un bouton central sur sa partie supérieure qui vous permet de couper les micros. Deux autres boutons permettent de contrôler le volume physiquement. Enfin, L'Echo Pop est proposée en trois coloris : noir, blanc, violet et vert. Elles sont toutes en promotion.