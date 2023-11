La NASA prépare un hélicoptère martien qui tourne à la vitesse du son

L'agence spatiale américaine vient de tester avec succès la résistance d'un nouveau type de rotor. Il sera utilisé pour créer des robots hélicoptères envoyés en mission sur la planète Mars.



La conquête de Mars n'est plus un rêve digne d'un roman de science-fiction. De plus en plus de technologies sont développées pour permettre à l'Homme de poser le pied sur la planète rouge dans un futur assez proche. Un moteur qui permettrait d'y arriver depuis la Terre en 60 jours par exemple. Et pas la peine de surcharger le vaisseau : 22 personnes suffisent à créer une colonie sur Mars. Elles seraient peut-être accueillies par le robot Perseverance de la Nasa d'ailleurs. Arrivé en 2021, il a amené avec lui Ingenuity, un drone hélicoptère destiné à tester les vols martiens.

Ingenuity a largement dépassé les espérances des ingénieurs. Alors qu'il devait effectuer 5 vols d'essai tout au plus, il en est à 66, tout en battant régulièrement des records de hauteur atteinte et de distance parcourue. Fort de ce succès, la NASA travaille depuis quelques temps déjà à la prochaine génération d'hélicoptères robots martiens. Première étape, développer des hélices plus performantes pour équiper les prochains modèles. Un test réalisé le 15 septembre dernier est justement de très bon augure.

Un nouveau rotor qui tourne presque à la vitesse du son équipera des robots hélicoptères sur Mars

Pour cela, la NASA a utilisé une pièce d'environ 7,6 mètres de large pour 26 mètres de haut. Il s'agit d'un simulateur dans lequel on peut recréer les conditions que l'on retrouve dans l'espace, températures extrêmes, radiations solaires… Dans cette pièce peu accueillante, l'agence a fait tourner un rotor doté de pales en fibre de carbone. L'ensemble fait 1,3 mètre de diamètre. Pendant 3 semaines, les équipes l'ont fait tourner de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il atteigne Mach 0.95. C'est 0.05 point en dessous de la vitesse du son, qui est de 1240 km/h dans l'air environ.

Les résultats sont encourageants. La NASA pourrait se lancer dans la fabrication de drones hélicoptères aux hélices à la fois très résistantes et capables de voler toujours plus haut et plus loin. La présence de tels robots lors des missions sur Mars est un excellent moyen de préparer l'arrivée des premiers astronautes, tout en continuant de les épauler par la suite. Le rêve se concrétise de plus en plus.

