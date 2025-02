La NASA lance un réseau 4G sur la Lune et il sera très utile, voici pourquoi

Des années après le début du projet, la mission IM-2 visant à installer une infrastructure 4G sur la Lune est lancée. Le réseau est en cours de déploiement et les premiers tests vont démarrer.

“Allô ? Tu m'entends bien ? Oui, je suis sur la Lune là“. Cette phrase ne sera bientôt plus de la science-fiction, puisqu'un réseau 4G est en cours de déploiement sur la Lune. Le projet n'est pas nouveau, mais il a mis un peu de temps à voir le jour.

En 2020, la NASA confie une enveloppe de 14 millions de dollars à Nokia afin que l'opérateur s'occupe de développer un système qui permettra aux futurs colons lunaires de capter la 4G. C'est la mission IM-2. Elle fait partie intégrante du programme Artemis de la NASA. L'agence spatiale américaine a en effet signé avec plusieurs partenaires pour préparer au mieux le retour de l'Homme sur le satellite de la Terre d'ici 2026.

Parce que ce n'est pas tout de vouloir fouler de nouveau le sol lunaire, vierge de présence humaine depuis 1972. Il faut prévoir des habitations, des routes, de quoi se nourrir… Le tout en faisant appel aux ressources présentes sur place, quand bien même les livraisons entre la Terre et la Lune seront bientôt fréquentes.

Initialement prévu pour 2024, le lancement d'IM-2 prend du retard et c'est finalement le 26 février 2025 qu'il a lieu. Aujourd'hui, 27 février, l'installation démarre. L'infrastructure prend la forme d'une petite station-relais 4G fabriquée par Nokia, dont l'alimentation est assurée par des panneaux solaires.

La NASA déploie un réseau 4G sur la Lune, il aura une importance capitale

L'appareil débarque au pôle Sud de l'astre avec deux autres engins motorisés. Ces derniers ont pour mission de trouver de la glace, qui servira entre autre à fournir de l'oxygène aux astronautes et à produire du carburant une fois transformée en hydrogène. Cela ne devrait pas être trop difficile, on sait qu'il y a de l'eau presque partout sur la Lune.

Évidemment, la communication entre les appareils et la Terre se fera par l'intermédiaire de la station 4G. Si les tests sont concluants, l'idée est de déployer un réseau plus vaste sur la base lunaire à venir, voire même de passer à la 5G.

On se doute que cela ne servira pas à envoyer des selfies depuis l'espace. Pas qu'à ça du moins. En plus d'assurer la transmission de données, le réseau permettra par exemple de piloter des machines à distance ou de récupérer les informations enregistrées par certains capteurs. Les caméras de surveillance déployées au niveau de la base lunaire et au-delà enverront elles-aussi leurs images sur les écrans en 4G. Pour se servir de tout cela, les astronautes n'auront pas à embarquer de smartphones, leur combinaisons intégreront une puce dédiée.