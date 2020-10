La NASA donne 14 millions de dollars à Nokia pour installer la 4G sur la Lune

La NASA et Nokia vont faire équipe pour développer un réseau 4G sur la Lune. Pour ce faire, l'opérateur finlandais va profiter d'une enveloppe de 14,1 millions de dollars. Ce réseau 4G sera utilisé par les astronautes en mission, les véhicules et les futures bases lunaires.

Si l'on entend plus vraiment parler de Nokia pour ses smartphones, l'opérateur et constructeur finlandais est en revanche un acteur essentiel dans le déploiement de la 5G en Europe. En effet, en raison de la méfiance vis-à-vis de Huawei, de nombreux gouvernements et opérateurs ont décidé de faire appel aux équipements Nokia pour développer leur réseau 5G. C'est notamment le cas d'Orange en France, en Belgique et au Luxembourg.

Et en ce vendredi 16 octobre, on apprend qu'un autre chantier d'envergure attend Nokia. Bien plus ambitieux et compliqué que le déploiement de la 5G en Europe. En effet, la NASA a chargé Nokia de développer un réseau 4G opérationnel sur la Lune d'ici 2024. Date à laquelle l'agence spatiale américaine souhaite à nouveau envoyer des hommes et des femmes sur le satellite terrestre (les fameuses Missions Artemis).

Préparer le retour de l'homme sur la Lune avec la 4G

Le but de la manœuvre est simple : offrir un réseau 4G sur lequel les astronautes, les véhicules d'exploration lunaire et les futures infrastructures lunaires pourront se raccorder. “Avec le financement de la NASA, Nokia étudiera comment la technologie terrestre pourrait être modifiée pour l'environnement lunaire afin de permettre des communications fiables et à haut débit”, explique Jim Reuter, direction de mission pour la NASA.

Afin de réaliser cet exploit, Nokia a reçu une enveloppe de 14,1 millions de dollars de la part de la NASA. Notez bien que cette transaction se place dans une série de contrats entre la NASA et plusieurs entreprises, pour un montant total de 370 millions de dollars. Ces multiples partenariats ont été signés pour préparer au mieux le retour de l'homme sur la Lune en 2024.

Le contrat signé avec Nokia s'appuiera sur la filiale américaine de l'entreprise finlandaise, tout en s'appuyant sur le savoir-faire de tous les experts de l'entreprise. “Le système pourrait prendre en charge les communications à la surface de la Lune à de plus grandes distances, à des vitesses accrues et offrir une fiabilité supérieure aux normes actuelles”, a précisé la NASA lors de l'attribution du contrat.

