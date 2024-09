Il y a de l’eau absolument partout sur la Lune, c’est désormais une certitude

Grâce aux observations effectuées par une sonde, on peut confirmer la présence d'eau sur toute la surface de la Lune, pas seulement les pôles. Une découverte qui ouvre bien des possibilités.



Vivre sur une autre planète que la Terre. Voici un objectif que de nombreux scientifiques étudient afin de déterminer sa faisabilité. La première étape est de trouver un astre pouvant accueillir la vie, et pour ça il doit posséder quelque chose de fondamental : l'eau. Sans elle, la pérennité des espèces est mission impossible. On peut en trouver sur des exoplanètes par exemple, mais pas la peine d'aller très loin au fond. Notre Lune, d'apparence si sèche, cache de l'eau sous sa surface.

Cela fait déjà quelques temps qu'on le sait. Depuis environ un an d'ailleurs, des cartes montrant sa répartition sont élaborées. Le but est de viser des alunissages sur une zone riche en eau, comme la mission Artemis III de la NASA. Le liquide pourrait servir aux besoin des astronautes bien sûr, mais aussi à fabriquer du carburant.

Dans la future colonie lunaire, on peut imaginer qu'il permettra de faire pousser des plantes ou d'élever des poissons. Jusqu'à présent, on pensait que seuls les pôles de la Lune, surtout les cratères à l'abri du Soleil, contenaient de l'eau. Une récente découverte montre qu'en réalité, il y en a partout sous la surface du satellite de la Terre.

La Lune abrite de l'eau partout, pas seulement au niveau de ses pôles

Les scientifiques s'en sont rendus compte en étudiant les données recueillies par un instrument de la sonde Chandrayaan-1, qui a orbité autour de la Lune entre 2008 et 2009. En captant la lumière infrarouge réfléchie par la Lune, il a trouvé les signatures correspondant à la présence d'eau et d'hydroxyle, une molécule composée d'hydrogène et d'oxygène.

Lire aussi – Cette découverte remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la Lune, et peut-être même de la Terre

Résultat : ces molécules sont présentes partout, y compris au niveau des zones ensoleillées. “Les futurs astronautes pourraient trouver de l’eau même près de l’équateur […].“, explique le planétologue Roger Clark, auteur de l'étude qui parlent de ces constats. Cette dernière a également permis de comprendre comment l'eau se forme à la surface de la Lune.

Deux phénomènes participent activement à la formation d'eau sur la Lune

Il ressort que l'activité volcanique et la création de cratères (après l'impact de météorites ou d’astéroïdes) jouent un rôle crucial. Tous deux amènent des matériaux riches en eau à la surface. Elle s'évapore ensuite à cause des vents solaires, mais ces derniers créent de l'hydroxyle qui laisse de l'hydrogène. La molécule se mélange alors à l'oxygène, créant de l'eau.

“En rassemblant toutes les preuves, nous obtenons une vision d'une surface lunaire à la géologie complexe, avec une quantité importante d'eau dans le sous-sol et une couche superficielle d'hydroxyle“, résume Roger Clark.

Lire aussi – Cette startup vise la Lune pour miner le carburant du futur

Forts de ces informations, les prochaines missions lunaires vont pouvoir étendre leur rayon d'action si tant est qu'elles aient besoin d'eau pour mener à bien leurs objectifs. Il s'agit d'une véritable révolution dans la compréhension que nous pensions avoir de la Lune.

Comme le rappelle Clark, “savoir où se trouve l'eau aide non seulement à comprendre l'histoire géologique de la Lune, mais aussi à définir où les astronautes pourraient trouver de l'eau à l'avenir“. L'astre devient un candidat sérieux à la vie extra-terrestre au sens propre du terme. De là à dire que bâtir une ville sur la planète Mars devient inutile, il n'y a qu'un (grand) pas.

Source : Planetary Science Institute