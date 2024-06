La montre Xiaomi Redmi Watch 3 Active est à moitié prix chez AliExpress !

Pour célébrer sa sorttie mondiale en exclusivité chez AliExpress, la montre Xiaomi Redmi Watch 3 Active se retrouve à moitié prix pendant quelques jours avec une remise folle de -50% ! On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez AliExpress

Découvrez en exclusivité mondiale la Xiaomi Redmi Watch 3 Active, désormais disponible sur AliExpress avec une remise exceptionnelle de 50%. Proposée à seulement 35,62€ au lieu de 71,24€, cette montre intelligente allie design élégant et fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur optimale.

Des caractéristiques de santé complètes et une autonomie impressionnante

La Xiaomi Redmi Watch 3 Active se distingue par son écran LCD ultra-large de 1,83 pouces, offrant une clarté et des couleurs éblouissantes. Les utilisateurs Android pourront profiter de plus de 200 cadrans de montre personnalisés, permettant de changer de style à volonté, selon les thèmes sport, minimaliste ou technologique.

Mais ce n'est pas tout. Cette montre rectangulaire et élégante, dotée d'un boîtier en finition métallique, propose également plus de 100 modes de fitness, incluant 10 modes sportifs professionnels tels que la course en plein air, le cyclisme, ou encore la randonnée. Vous pourrez ainsi suivre vos performances et progresser en toute sérénité grâce aux capteurs et algorithmes intégrés.

La Xiaomi Redmi Watch 3 Active se veut également un allié précieux pour votre santé. Elle surveille en continu votre fréquence cardiaque, détecte la saturation en oxygène du sang, et analyse vos cycles de sommeil pour vous fournir des conseils d'amélioration. Ces fonctionnalités vous permettent de rester attentif à votre bien-être tout au long de la journée et de la nuit.

Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre jusqu'à 12 jours en utilisation normale et jusqu'à 8 jours en utilisation intensive, cette montre est conçue pour durer. La charge magnétique facilite le processus de recharge, rendant son utilisation encore plus pratique.

Son boîtier rectangulaire classique en finition métallique NCVM lui confère une apparence exquise, tandis que les différentes options de sangle colorée permettent de personnaliser votre montre selon votre style. De plus, sa résistance à l'eau 5ATM vous permet de la porter en toutes circonstances, même sous la pluie ou lors de vos activités aquatiques.

La Redmi Watch 3 Active prend en charge les appels vocaux Bluetooth, permettant de répondre facilement à vos appels directement depuis votre montre, que vous soyez au travail ou en pleine séance de sport. Notez cependant que les appels vocaux de certaines applications tierces ne sont pas encore pris en charge.

Tout savoir sur la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

En somme, la Xiaomi Redmi Watch 3 Active, disponible en première mondiale chez AliExpress à moitié prix, offre un excellent rapport qualité-prix. Que vous soyez un sportif aguerri ou simplement soucieux de votre santé, cette montre connectée saura répondre à toutes vos attentes grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son design raffiné. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous équiper d'une montre intelligente de qualité à un prix défiant toute concurrence.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.