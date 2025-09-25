La montre connectée Garmin Venu 2S chute à moins de 185 € pendant les French Days, c’est une affaire !

Vous cherchez une montre connectée pour suivre votre activité sportive et votre santé ? Vous avez un petit poignet et vous souhaitez quelque chose de discret ? La montre connectée Garmin Venu 2S est le choix évident. En plus, elle est en promotion pendant les French Days.

Pour ce deuxième jour des French Days, nous vous proposons un objet connecté de plus en plus présent sur les poignets des Français : une montre connectée. Pour rappel, les French Days ont lieu jusqu’au 30 septembre. Pendant cette courte période, les sites de e-commerce français nous inondent d’offres promotionnelles alléchantes.

Par exemple, Cdiscount propose une baisse de prix conséquente sur la montre connectée Garmin Venu 2S dans sa version rose gold avec un bracelet blanc. Normalement vendu pour presque 400 euros, elle s’affiche en ce moment pour 199,99 euros. Et avec le code promo COCORICO15, son prix final est de 184,99 euros, soit plus de 50% de réduction. C’est une véritable affaire !

La montre connectée Garmin Venu 2S : petite mais costaude

La Garmin Venu 2S est la petite sœur de la Garmin Venu 2. Son boîtier est plus petit puisqu’il fait 40 mm à la place de 45 mm. Son bracelet est plus fin avec une largeur de 18 mm contre 22 mm. Elle est aussi plus légère puisqu’elle pèse seulement 38,2 g contre 49 g. Ce modèle est donc particulièrement adapté pour les petits poignets qui ne veulent pas porter une montre énorme au quotidien.

La Garmin Venu 2S est une montre connectée qui vous accompagnera au quotidien dans vos activités sportives et qui pourra aussi surveiller votre santé avec notamment les suivis de la fréquence cardiaque, du sommeil, des niveaux d'énergie, du stress et du taux d'oxygène dans le sang.

Si vous cherchez à garder la forme, elle intègre le suivi de plus de 25 sports. Elle vous aide même à faire des exercices de cardio, de yoga, de musculation… Elle peut aussi calculer votre IMC ou votre pourcentage de graisse corporelle pour suivre le résultat de vos efforts en temps réel.

Cette montre est aussi capable de stocker et jouer vos morceaux de musique. Vous pourrez donc partir en entraînement sans votre smartphone en écoutant vos artistes préférés.

Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,1 pouces, très lumineux et contrasté. Avec sa batterie optimisée pour une autonomie longue durée, elle tient jusqu'à 10 jours en mode connecté et 7h en mode GPS avec de la musique.