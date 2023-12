L’iPhone 14 Pro est à -200€ chez la Fnac pour Noël !

Cette saison de fêtes, la Fnac vous offre une opportunité exceptionnelle : l'iPhone 14 Pro avec une remise inédite de 200€. Un cadeau parfait pour Noël, alliant technologie de pointe et élégance.

L'iPhone 14 Pro, dernier joyau d'Apple, est désormais accessible à un prix réduit chez la Fnac. Pendant quelques jours pour célébrer l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année, l'enseigne le propose pour seulement 1099€ au lieu de 1299€. Cette réduction de 200€ est une aubaine rare pour les fans d'Apple, rendant ce smartphone haut de gamme plus abordable pour les fêtes.

L'iPhone 14 Pro : le dernier bijou de technologie signé Apple

L'iPhone 14 Pro, dernière merveille technologique d'Apple, se distingue par plusieurs caractéristiques haut de gamme. Il est équipé de l'écran Super Retina XDR, offrant une clarté visuelle remarquable avec une luminosité et des contrastes améliorés. Le dispositif photo du 14 Pro est révolutionnaire, intégrant un capteur principal de 48 mégapixels pour des photos d'une netteté exceptionnelle, même en basse lumière. Sa capacité vidéo en 4K enrichit l'expérience de capture et de partage des moments importants.

Sous le capot, l'iPhone 14 Pro est propulsé par la puce A16 Bionic, le processeur le plus rapide d'Apple à ce jour, garantissant une performance fluide et efficace pour toutes les applications, même les plus exigeantes. En termes de connectivité, il prend en charge la 5G, offrant des vitesses de téléchargement et de navigation ultra-rapides.

Enfin, sa conception robuste, avec une résistance accrue à l'eau et à la poussière, assure une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. L'iPhone 14 Pro combine ainsi performance, qualité d'image et durabilité, le positionnant comme un choix de premier plan pour les consommateurs exigeants.

Tout savoir sur l'iPhone 14 Pro chez la Fnac

-20% sur une coque et des accessoires

En plus de la remise sur l'iPhone 14 Pro, la Fnac propose 20% de réduction sur une sélection de coques et d'accessoires pour chaque achat de l'iPhone. C'est l'occasion de personnaliser et protéger votre nouveau smartphone tout en profitant d'économies supplémentaires.

Jusqu'au 17 décembre, la Fnac propose en effet une remise de -20% pour tout achat de votre coque avec l'iPhone 14 Pro Max. Vous pouvez également profiter de -20% sur une 3 à 5 accessoires pour tout achat avec l'iPhone 14 Pro avant le 31 décembre prochain (inclus).

Pour déclencher toutes ces offres, vous devez simplement ajouter tous vos produits à votre panier.