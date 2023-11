Avant-Premières Black Friday à la Fnac : des écouteurs Jabra Elite avec une ceinture de running à -34% !

Profitez pendant encore quelques heures des Avant-Premières Black Friday chez la Fnac ! Aujourd'hui, l'enseigne propose par exemple une remise exceptionnelle de -34% sur un pack avec des écouteurs Jabra Elite 4 Active et une ceinture de running offerte. On vous en dit plus ci-dessous.

Qualité sonore, réduction de bruit, confort et design

Le Jabra Elite 4 Active se distingue par une qualité sonore remarquable, fidèle à la réputation de la marque. Ces écouteurs embarquent une technologie avancée de réduction de bruit active, permettant une immersion totale dans votre musique, que vous soyez dans un environnement bruyant ou au calme. Les amateurs de musique apprécieront la clarté des aigus, la profondeur des basses et l'équilibre général du son.

Ces écouteurs ont été conçus avec le confort d'utilisation en tête. Légers et ergonomiques, ils s'adaptent parfaitement à l'oreille, assurant une tenue sécurisée même pendant les activités physiques intenses. Leur design élégant et discret en fait un accessoire de choix, tant pour le sport que pour une utilisation quotidienne.

Le Jabra Elite 4 Active n’est pas qu’un simple écouteur sans fil, c’est un véritable allié pour les sportifs. Résistants à l'eau et à la transpiration, ils sont parfaits pour les entraînements en extérieur ou en salle. La ceinture de running offerte dans le pack est un plus, offrant un moyen pratique de transporter votre téléphone ou d'autres petits objets pendant vos sessions de jogging ou de gym. C'est un sac banane en néoprène avec bande réfléchissante.

Avec une autonomie de batterie impressionnante, les Jabra Elite Active 4 peuvent durer jusqu'à 7 heures en écoute continue et jusqu'à 28 heures avec le boîtier de charge. La connectivité Bluetooth 5.2 assure une connexion stable et rapide avec votre appareil, compatible avec la majorité des smartphones et des tablettes.

Enfin, l'expérience utilisateur est rehaussée par l'application Jabra Sound+, qui permet de personnaliser les paramètres de son, de gérer la réduction de bruit et de localiser vos écouteurs en cas de perte. Cette flexibilité dans la personnalisation rend les Jabra Elite 4 Active adaptés à une large gamme de préférences auditives.