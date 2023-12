Windows Phone sur un MacBook c’est possible, la preuve en image

Nous avons vu de nombreux exemples de systèmes d'exploitation, d'applications et de jeux qui peuvent fonctionner sur des appareils qui n'ont pas été conçus pour fonctionner avec ces produits, mais ce nouvel exemple pourrait bien vous étonner.

Alors que Windows 10 Mobile a fait ses adieux à la scène des smartphones en janvier 2020, un fan dévoué s'est lancé dans une expérience unique : le portage de Windows 10 Mobile sur un MacBook. Cette expérience, présentée par la chaîne YouTube Nobel Tech, est assez spéciale, puisqu’elle ressuscite l'expérience Windows Phone sur une plateforme inattendue.

Dans la vidéo, le Youtubeur déploie Windows 10 Mobile sur un ancien modèle de MacBook. L'écran de démarrage, conçu à l'origine pour les petits écrans de smartphones, a du mal à s'adapter à l'écran plus grand du MacBook.

Les applications Windows Phone fonctionnent sur Mac

Le véritable exploit est que les applications Windows 10 Mobile s'avèrent étonnamment fonctionnelles sur le MacBook. Nombre de ces applications, développées à la fois pour Windows 10 Mobile et pour les PC à leur apogée, ont été conçues pour être assez universelles. Même sur un MacBook, ces applications s'adaptent comme elles peuvent pour tirer parti de l'écran plus grand.

Cependant, il est essentiel de noter que cette expérience n'est pas une invitation pour les utilisateurs à tenter une installation similaire sur leurs MacBook. Non seulement Windows 10 Mobile n'existe plus et n'est plus pris en charge, mais cette version n’est absolument pas optimisée pour fonctionner sur un MacBook.

La vidéo met en évidence des problèmes de performance visibles, avec plusieurs applications présentant une réactivité médiocre. De plus, il n'y a pas de tutoriel pour reproduire le processus.

Malheureusement, de nos jours, Microsoft ne s'intéresse qu'au développement d'applications de bureau, car elle n'a plus de plateforme mobile à gérer. Sa tentative de créer un smartphone basé sur Android, avec les appareils pliables à deux écrans Surface Duo et Surface Duo 2, n'a pas non plus été un succès commercial. L’entreprise a d’ailleurs rapidement abandonné le suivi logiciel des deux appareils.

De son propre aveu, Microsoft a reconnu qu’abandonner Windows Phone était une grossière erreur. Les smartphones fonctionnant sous l’OS de Microsoft étaient appréciés par de nombreux utilisateurs, même si ceux-ci prenaient chaque année plus de retard sur la concurrence.