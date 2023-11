Windows 10 trop populaire pour être abandonné, Microsoft lui accordera-t-il un sursis supplémentaire ?

Et si Microsoft n’arrêtait pas le support de Windows 10 en 2025, mais beaucoup plus tard ? C’est la question que se posent de nombreux observateurs après l’annonce de l’arrivée de Copilot dans le système d’exploitation préféré des utilisateurs de PC.

L’annonce hier de la compatibilité de Copilot avec Windows 10 a intrigué certains experts. Alors que Windows 12 se profile à l’horizon 2024, Windows 10 reste encore et toujours le système d’exploitation pour PC le plus apprécié des utilisateurs aux quatre coins du monde. Alors que Windows 11 parvient difficilement à capter les 26 % de parts de marché, Windows 10 peut lui se vanter d’être installé sur deux tiers des machines. C’est un problème épineux pour Microsoft, qui tente d’attirer les utilisateurs vers un Windows 11 en évolution constante, tout en apportant des mises à jour et des correctifs réguliers à son prédécesseur.

En l’occurrence, la firme de Redmond doit ménager la chèvre et le chou. Elle continue d’investir dans le développement de Windows 11 et de Windows 12, son successeur, mais compte également augmenter ses revenus grâce à l’IA, un domaine sur lequel les dirigeants de la compagnie ont déjà misé des milliards de dollars. Le milliard d’utilisateurs de Windows 10 représente, dans les termes de Windows Central, « un marché encore inexploité pour l’expansion de Copilot ».

Microsoft pourrait allonger le support de Windows 10 pour populariser Copilot

La fin du support de Windows 10 est prévue pour fin octobre 2025. En annonçant longtemps la disparition de l’OS aux utilisateurs assez en avance, la compagnie espérait les convertir rapidement à Windows 11. Cette tactique ne semble pas avoir fonctionné, ce qui pousse Satya Nadella et ses collaborateurs à composer avec cette situation inconfortable, et dans ce contexte, l’allongement de la durée de vie de Windows 10 semble inéluctable si Microsoft ne veut pas s’aliéner sa plus grosse communauté d’utilisateurs.

Windows 11 offre pourtant de nombreux avantages comparés à Windows 10. De manière générale, on le dit plus réactif que son devancier, plus beau, avec une interface utilisateur en constante évolution. Il est plus adapté au jeu, grâce aux améliorations de l’image apportées par la HDR, il est plus sûr, grâce à la puce TPM 2 obligatoire pour le faire fonctionner.