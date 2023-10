Chaque année, nous produisons 9 milliards de tonnes de déchets électroniques

Selon le Waste Electrical and Electronic Equipment Forum, l’humanité se débarrasse d’environ 9 milliards de tonnes de produits électroniques chaque année. Parmi eux, on retrouve des cigarettes électroniques, des lumières en tout genre ou encore des câbles. On note tout de même une amélioration par rapport aux précédentes années.

Ces dernières années, on entend beaucoup parler de la fast fashion, l’industrie du textile qui pousse à consommer massivement de nouveaux vêtements à moindre coût, générant au passage énormément de pollution et de déchets. On parle moins, en revanche, de la fast tech, son penchant électronique. Câbles, batteries, écouteurs, tous ces petits appareils sont régulièrement jetés à la poubelle alors qu’ils pourraient être recyclés.

Selon une récente étude du Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Forum, cette quantité de déchets s’élève à 9 milliards de tonnes par an au niveau mondial. On notera que ce chiffre est largement supérieur aux 53 millions de tonnes calculés par l’Union internationale des télécommunications en 2019, ce qui sous-entend que la méthode utilisée diverge. Ce qui est certain, c’est qu’une immense quantité de produits électroniques sont gaspillés.

Des millions d’appareils jetés au lieu d’être recyclés

Rien qu’au Royaume-Uni, les utilisateurs ont jeté pas moins de 471 millions d’appareils électroniques, selon l’organisation à but non lucratif Material Focus. Voici les objets que l’on retrouve en majorité dans nos poubelles :

260 millions de cigarettes électroniques jetables

30 millions de lampes LED, solaires et décoratives

26 millions de câbles

10 millions de clés USB

7 millions d’écouteurs sans fil

5 millions de mini-ventilateurs

Tout comme la fast fashion, le petit prix de ces objets pousse les utilisateurs à s’en débarrasser rapidement et à en racheter un nouveau, plutôt que de les recycler. « Les gens ne se rendent peut-être pas compte qu’ils contiennent des matériaux précieux et se contentent de les jeter à la poubelle, ce qui signifie que nous perdons tout ce qu’ils contiennent au lieu de les recycler en quelque chose de nouveau », déplore Scott Butler, directeur exécutif de Material Focus.

Notons tout de même une légère amélioration depuis 2017. Notre gaspillage électronique a en effet baissé depuis cette période, majoritairement pour deux raisons. Premièrement, 60 % des utilisateurs déclarent désormais recycler leurs appareils électroniques. D’autre part, ces derniers se veulent de plus en plus légers, réduisant nécessairement la part de déchet générée.

