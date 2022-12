La fiche technique complète du Galaxy S23 Ultra, le prix indécent des PC portables avec RTX 4000, c’est le récap

La fuite de la fiche technique complète du Galaxy S23 Ultra, les prix indécents des premiers PC portables avec RTX 4000 et un smartphone au design inspiré du Cybertruck de Tesla, c'est le récap des principales actus de ce lundi 12 décembre 2022.

Ce lundi 12 décembre 2022, l'actualité a été riche sur Phonandroid. Tout d'abord, Xiaomi a enfin lancé sur le marché chinois ses nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro. Une nouvelle fois, le constructeur propose ici un rapport qualité/prix imbattable, avec des prix contenus sous la barre des 750 euros. Toujours dans l'univers Android, AnTuTu a dévoilé son TOP 10 des smartphones les plus puissants en novembre 2022. ASUS a dominé le podium, avec les ROG Phone 6 et 6 Pro en tête, suivis de près par le ZenFone 9.

Du côté des réseaux sociaux, Elon Musk a encore fait des siennes en annonçant une nouvelle limite à 4000 caractères sur Twitter. Une nouvelle qui a fait l'office d'une bombe sur l'oiseau bleu. Pour rappel, les publications ne peuvent pas dépasser les 280 signes actuellement. Mais sans plus attendre, voyons les principales actualités de ce lundi 12 décembre 2022.

La fiche technique complète du Galaxy S23 Ultra fuite

Il fallait s'y attendre. Après de multiples révélations à son sujet, la fiche technique complète du Galaxy S23 Ultra s'est retrouvée sur la toile. D'après @OnLeaks, le prochain flagship de Samsung embarquera donc un processeur Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 Go de RAM et 256/512 Go ou un 1 To de capacité de stockage. Côté écran, il sera doté d'une dalle AMOLED 6,8″ en définition 1440 x 3088 pixels. Pour le reste des spécificités, n'hésitez pas à lire l'article ci-dessous.

Les prix des premiers PC portables avec RTX 4000 font peur

Un détaillant en ligne roumain a listé une gamme de PC portables HP Omen équipés de GPU Nvidia GeForce RTX 4000. L'occasion de constater des prix particulièrement élevés, même pour les configurations les plus modestes. Ainsi, le HP Omen 17″ équipé d'une puce Core i7-13700HX, de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage et d'une RTX 4060 8 Go coûtera environ 2100 euros. Et si vous voulez un modèle doté d'une RTX 4090, il faut s'approcher des 4000 euros, rien que ça.

Un YouTubeur spécialisé dans le design 3D s'est amusé à imaginer un smartphone reprenant les lignes du Cybertruck, le fameux pick-up électrique et futuriste de Tesla. Le résultat ? Le Cyberphone, un appareil au design anguleux et saillant, tout comme le Cybertruck. De quoi de donner des idées à Elon Musk ? Qui sait, ce ne serait pas la première fois que le milliardaire se lance dans des projets farfelus.

