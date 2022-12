Elon Musk annonce une nouvelle limite à 4000 caractères pour vos tweets

Le nouvel abonnement Twitter Blue revient dès aujourd’hui. Grâce à lui, vous pourrez être certifié sur le réseau social, mais également profiter de fonctionnalités exclusives telles que la modification de tweets.

Initialement lancé au début du mois de novembre, le nouvel abonnement Twitter Blue permettait aux utilisateurs qui déboursaient 8 dollars par mois d’être certifiés sur le réseau social. Cependant, après quelques jours, le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, avait finalement décidé de retirer temporairement la fonctionnalité pour sortir une version plus aboutie. Dès aujourd’hui, il sera de nouveau possible de s’abonner à ce nouvel abonnement Twitter Blue.

Cependant, tous ne devront pas débourser la même somme pour l’abonnement. En effet, Elon Musk a annoncé augmenter le prix de Twitter Blue sur iPhone pour compenser la taxe d’Apple de 30 % sur l’App Store. Ainsi, si vous souhaitez vous abonner depuis l’application pour iPhone, vous devrez désormais payer 11 dollars, contre 8 dollars si vous passez par le site sur un PC. L’abonnement n’est pas encore accessible depuis l’application Android, mais comme Google demande également une commission de 30 % sur les achats sur le Play Store, on imagine que l’abonnement sera également proposé à 11 dollars.

Quelles fonctionnalités exclusives pour Twitter Blue ?

Tout d’abord, les abonnés à Twitter Blue pourront être certifiés une fois qu’ils auront renseigné leur numéro de téléphone. Selon Elon Musk, cela permettra de lutter efficacement contre les faux comptes, bien que la mesure précédente, qui consistait à fournir ses papiers d’identité, semblait plus intéressante. On sait d’ailleurs que le milliardaire va bientôt supprimer 1,5 milliard de comptes jugés inactifs, ainsi que de nombreux bots.

Parmi les autres fonctionnalités réservées aux abonnés, on retrouve la possibilité de modifier les tweets, de télécharger des vidéos 1080p et d'accéder au mode lecteur. L'entreprise ajoute que la réduction des publicités et la priorisation dans la recherche et les réponses sont « à venir », mais il semble qu’il est déjà plus compliqué de trouver les réponses d’utilisateurs non certifiés que d’utilisateurs certifiés.

Twitter a également annoncé qu'il remplaçait le label « officiel » qu'il avait expérimenté lors de la dernière campagne Blue par un badge doré pour les entreprises, avant d'ajouter un badge gris pour les « comptes gouvernementaux et multilatéraux » dans le courant de la semaine. Peu de temps plus tard, Elon Musk devrait également permettre aux utilisateurs de rédiger des tweets de 4000 caractères, contre 280 actuellement.

À l’heure où nous écrivons cet article, il n’est toujours pas possible de s’abonner à Twitter Blue, mais l’option devrait arriver plus tard dans la journée. On ne sait pas non plus si celle-ci sera dans un premier temps réservée aux États-Unis, auquel cas il faudra utiliser un VPN pour faire certifier votre compte.