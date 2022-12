Galaxy S23 Ultra : la fiche technique complète se dévoile des semaines avant le lancement

Ce n’était qu’une question de temps avant que la fiche technique de Galaxy S23 Ultra ne fuite sur la toile. C’est désormais chose faite, puisque l’on connaît enfin ce que le prochain flagship de Samsung proposera au-dessus et en dessous du capot. Petit tour d’horizon.

Chaque année, les leakers parviennent à dénicher toutes les informations des nouveaux smartphones Galaxy S de Samsung, et le Galaxy S23 ne fait pas bien entendu pas exception. Quelques éléments ont d’ores et déjà fuité à propos de la fiche technique des trois flagships, pointant d’ailleurs vers un recyclage de la plupart des composants du Galaxy S22. Aujourd’hui, c’est le modèle Ultra qui se dévoile dans son intégralité.

Certains détails ne relèvent donc pas vraiment de la surprise. C’est notamment le cas du processeur, dont la certification TENAA ne révèle pas le nom, mais qui s’avérera être le Snapdragon 8 Gen 2 pour tous les utilisateurs, après l’abandon d’Exynos par Samsung. Ce dernier sera accompagné au choix de 8 ou de 12 Go de RAM. Côté mémoire, on retrouvera 256 Go, 512 Go et le retour du 1 To d’espace de stockage.

Sur le même sujet — Galaxy S23 Ultra : le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran va devenir encore plus grand

Le Galaxy S23 Ultra aura-t-il un capteur 200 MP ?

Le Galaxy S23 présentera également un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1440 x 3088 pixels, qui s’annonce par ailleurs déjà comme le plus lumineux du marché avec une luminosité entre 2100 et 2200 nits. Pour alimenter tout ça, le smartphone serait équipé d’une batterie 4855 mAh, qui sera en réalité présentée comme une batterie 55000 mAh. La fuite ne précise pas si celle-ci sera compatible avec la charge rapide, bien que nous ayons peu d’espoir à ce sujet.

La partie photo révélée par TENAA est un peu plus confuse. En effet, la certification affiche un capteur 108 MP, alors que de multiples rumeurs ont annoncé ces derniers mois l’arrivée d’un capteur principal de 200 MP. En effet, la certification TENAA est souvent incorrecte en ce qui concerne les parties photo de smartphones à venir, mieux vaut donc se tourner vers les informations déjà dévoilées. De même, on devrait bien retrouver un capteur grand-angle 12 MP, un capteur téléphoto 10 MP (contrairement au 12 MP prétendu par TENAA) et un zoom optique 10 MP.

Source : /Leaks