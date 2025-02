La dernière mise à jour de Windows 11 est cassée, elle fait planter l’Explorateur de fichiers

Au lieu de corriger des bugs, la mise à jour KB5051987 de Windows 11 en ajoute de nouveaux particulièrement handicapants. Chez certaines personnes, elle refuse carrément de s'installer.

Vous prendrez bien un petit bug de Windows 11 pour bien commencer la semaine ? Allez, soyons fous : des petits bugs. Et autant vous le dire tout de suite, ils ne sont pas de ceux que vous remarquez à peine, voire pas du tout à moins de lire un article à leur propos. Les dysfonctionnements en question sont difficiles à ignorer ici. Commençons par la fin en dévoilant la coupable. Il s'agit de la mise à jour KB5051987 de Windows 11, déployée le 12 février 2025 sur toutes les machines sous Windows 11 24H2.

La date n'est pas anodine puisqu'elle indique un Patch Tuesday, qui apporte beaucoup de correctifs d'un coup chaque deuxième mardi du mois. En théorie c'est une bonne chose, sauf que celle-ci déclenche des soucis dont les utilisateurs concernés se seraient bien passés. Une fois n'est pas coutume, c'est l'Explorateur de fichiers qui en fait le frais. On se rappelle qu'il y a un mois, il était déjà sujet à plusieurs bugs assez gênants.

La mise à jour KB5051987 de Windows 11 fait buguer l'Explorateur de fichiers

Le problème est simple : quand vous essayez d'ouvrir un dossier (Téléchargements, Images, Musiques…), l'Explorateur de fichiers ne répond pas. Et il ne s'ouvre pas non plus quand vous tentez de l'ouvrir via un raccourci du Bureau ou la Recherche Windows. Pourtant il tourne bien en arrière-plan et apparaît dans le Gestionnaire de fichiers. Certaines personnes parviennent tout de même à ouvrir certains dossiers, mais pas d'autres, sans véritable logique.

Lire aussi – Windows 11 : l’Explorateur de fichiers va gagner une fonction aussi simple qu’indispensable

Notez que vous pouvez très bien ne pas rencontrer un seul de ces bugs pour l'une des 2 raisons suivantes : vous avez de la chance, ou bien vous n'arrivez pas à installer la mise à jour. C'est en effet un autre constat. Le téléchargement reste bloqué sur le même pourcentage, que ce soit 0 %, 70 %, 96 %… Les montants varient sur Reddit. Chacun y va de sa solution, mais au final, il semble que le mieux à faire soit de patienter, quitte à ce que cela prenne des heures comme on peut le lire sur certains témoignages. Patience donc.