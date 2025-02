Windows 11 : la mise à jour de février 2025 corrige des failles de sécurité mais certains bugs persistent

Comme chaque mois, Microsoft déploie une nouvelle mise à jour pour Windows 11. Ce Patch Tuesday de février 2025 apporte des correctifs de sécurité importants et améliore la stabilité du système.

Le Patch Tuesday est un rendez-vous mensuel incontournable pour les utilisateurs de Windows. Chaque deuxième mardi du mois, Microsoft publie des mises à jour qui corrigent des failles de sécurité et améliorent les performances du système. Par exemple, celui d’octobre 2024 avait résolu des bugs critiques provoquant des écrans bleus et des pannes de périphériques USB et Bluetooth. Celui de février 2025 se concentre principalement sur la sécurité, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités majeures.

Après installation, Windows 11 passera aux versions 26100.3194, 22631.4890 ou 22621.4890, selon la version utilisée :

Si vous avez Windows 11 24H2, vous recevrez la mise à jour KB5051987.

Si vous avez Windows 11 23H2 ou 22H2, la mise à jour KB5051989 s’installera sur votre appareil.

Ces mises à jour corrigent plusieurs failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des pirates et améliorent la stabilité du système. Microsoft précise qu’aucune nouvelle fonctionnalité n’a été ajoutée, mais ces correctifs sont essentiels pour garantir un fonctionnement fluide et sécurisé de Windows 11.

Voici comment installer la mise à jour Windows 11 de février 2025

Pour installer cette mise à jour, voici la procédure à suivre :

Ouvrez les Paramètres de Windows.

de Windows. Allez dans Windows Update .

. Cliquez sur “ Rechercher des mises à jour “.

“. Téléchargez et installez la mise à jour KB5051987 ou KB5051989 .

ou . Redémarrez votre ordinateur pour finaliser l’installation.

Dans la plupart des cas, la mise à jour s’installe automatiquement. Toutefois, si elle ne s’affiche pas immédiatement, il est possible de la télécharger manuellement depuis le Catalogue Microsoft Update.

Malgré ces améliorations, quelques problèmes persistent. Les utilisateurs de PC avec processeur ARM peuvent rencontrer des difficultés pour télécharger et lancer le jeu Roblox depuis le Microsoft Store. Certains utilisateurs professionnels utilisant des logiciels Citrix peuvent aussi avoir des erreurs lors de l’installation. Enfin, un bug touchant le service OpenSSH, utilisé pour des connexions sécurisées, rend parfois son démarrage impossible. Microsoft travaille sur des correctifs pour ces problèmes et publiera des solutions dans une prochaine mise à jour.