Windows 11 : l’Explorateur de fichiers va gagner une fonction aussi simple qu’indispensable

Microsoft continue de faire évoluer l'Explorateur de fichiers en le dotant d'une fonction tellement évidente qu'on s’étonne de la voir arriver seulement maintenant. La voici.



Peu importe ce pour quoi vous utilisez votre PC sous Windows, vous allez forcément devoir passer par cet élément on ne peut plus central : l'Explorateur de fichiers. Ouvrez le moindre dossier et vous êtes dedans. Il s'agit en effet de l'interface permettant de naviguer parmi ceux qui contiennent vos documents, mais aussi d'accéder à vos disques durs ou le gestionnaire de réseau, entre autres. Malgré son importance, Microsoft a longtemps rechigné à y apporter des modifications profondes.

Par exemple, ce n'est qu'en 2024 qu'il s'est enfin mis à gérer les onglets, comme ceux d'un navigateur Web. C'est un très bon point, même si plusieurs utilisateurs se sont déjà tournés vers des alternatives, lassés d'attendre des améliorations qui n'arrivent jamais. Qu'à cela ne tienne, la firme de Redmond ne compte pas lâcher le morceau et la mise à jour bêta KB5050085 de Windows 11, accessible aux membres du programme Windows Insider, en est la preuve.

L'Explorateur de fichiers de Windows 11 s'enrichit d'une fonctionnalité très utile

Face à une nouveauté introduite par une mise à jour, vous vous êtes sûrement déjà dit : “Mais pourquoi ce n'était pas là avant ?“. Ça risque d'être le cas ici. Actuellement, toutes les fenêtres de dialogue ouvertes par l'Explorateur de fichiers ont un défaut : elles s'affichent dans une taille de police qui ne s'adapte pas à l'échelle que vous avez choisi au niveau du système.

Si vous avez un grand écran, déchiffrer les textes d'une fenêtre de copie de fichiers (par exemple), peut vite s'avérer usant pour les yeux. Microsoft a donc appliqué la solution la plus évidente et ils s'adapteront désormais comme tous les autres. Un changement en apparence anodin qui deviendra vite une évidence. De celles que l'on remarque quand elles disparaissent à cause d'un bug passager. Plus qu'à attendre les semaines nécessaires à l'arrivée de la mise à jour dans sa version grand public.

