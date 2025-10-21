La dernier mise à jour bêta d’Android 16 corrige un seul bug, mais pas n’importe lequel

Google déploie la mise à jour Android 16 QPR2 Bêta 3.1. Elle corrige un bug très pénible introduit avec la version précédente sur les smartphones Pixel. Si vous êtes concerné, ne passez pas à côté.

Tout comme Windows, Android possède un programme accessible à tous permettant de recevoir les mises à jour du système d'exploitation en avance. C'est l'occasion de tester les nouvelles fonctionnalités à venir, se familiariser avec un changement de design… et aussi de repérer les bugs afin que Google puisse les corriger avant un déploiement global. Un revers de la médaille dont il faut être conscient avant de se lancer dans l'aventure.

Il y a moins d'une semaine, les personnes concernées ont reçu Android 16 QPR2 Bêta 3 sur leur smartphone Pixel. Il faut comprendre : la troisième version de la seconde bêta publique d'Android 16. Mais à peine 24 heures après sa sortie, Google la met en pause après la réception de plusieurs témoignages. Ceux-ci font état d'un bug très handicapant puisqu'il bloque le mobile dans une boucle de redémarrages sans fin.

Google corrige un bug gênant dans la mise à jour Android 16 QPR2 Bêta 3

Tous les bêta testeurs ne sont pas touchés cela dit. Seuls ceux qui ont préalablement enclenché l'option Activer les fonctionnalités du monde ordinateur dans les Options pour les développeurs. Il est important de noter que le correctif n'est accessible qu'aux personnes encore sous Android 16 QPR2 Bêta 2. Autrement dit : si vous êtes impacté par le bug, il va d'abord falloir accéder de nouveau à votre smartphone. Google donne heureusement 5 méthodes différentes pour ça.

La firme de Mountain View recommande la première, à savoir ne rien faire. Ou plutôt “laisser le système se rétablir automatiquement vers la version bêta 2 après plusieurs échecs de démarrage du système“, comme expliqué sur le réseau social Reddit. Les Pixel possèdent en effet un système de partition A/B. Donc si la partition A ne se lance pas (la bêta 3), le mobile tente de lancer la partition B (la bêta 2). Si ça ne fonctionne pas, il faudra se replier vers l'une des 4 autres façons de faire, sachant que 2 d'entre elles nécessitent d'effacer complètement les données de l'appareil.