Ce bug de Windows 11 affecte la navigation Internet, mais Microsoft ne le corrigera pas

Un employé de Microsoft explique que la firme ne fera certainement rien pour mettre fin à un bug de Windows 11 impactant le surf sur Internet. Il existe heureusement des solutions de contournement.

Windows 11 évolue. Une évidence valable pour toutes les versions du système d'exploitation de Microsoft qui se traduit le plus souvent par une nouvelle interface ou l'ajout de fonctionnalités inédites. Les mises à jour qui introduisent ces changements s'accompagnent parfois de bugs plus ou moins handicapants auxquels les développeurs doivent remédier. Il arrive que la firme de Redmond prenne son temps pour corriger un bug, quand même bien celui-ci est critique. Mais elle finit toujours par le faire.

Sauf dans ce cas-ci visiblement. Tout commence par un changement totalement invisible pour l’utilisateur : le passage aux protocoles TLS 1.3 par défaut dans Windows 11. Pour résumé, ils assurent une grosse partie de votre sécurité quand vous surfez sur Internet. Comment ? En chiffrant les communications entre, par exemple, votre navigateur Web et les serveurs qui hébergent les sites sur lesquels vous vous rendez. Avec la version 1.3 des protocoles TLS, il y a cependant un souci.

Microsoft ne fera rien pour corriger ce bug de Windows 11

En résumé, ils ne prennent plus en charge une fonctionnalité appelée “renégociation”. Ce changement majeur par rapport aux versions précédentes est assumé. Microsoft l'a fait pour garantir la confidentialité de l'authentification du client et soulager le processeur qui devait gérer le processus. La renégociation permettait une seconde vérification en demandant un certificat au client, pour faire simple.

Les conséquences sont concrètes : il devient impossible de lancer des applications Web sous certaines conditions. La page affiche à la place un code erreur. Matt Hamrick, employé chez Microsoft, parle longuement des aspects technique du bug dans un billet de blog.

Et surtout, il précise “qu'il n'existe aucune solution miracle […]”. Pire : “Honnêtement, je ne sais pas si une solution sera disponible […]”. Il semble donc que Microsoft ne fera rien pour traiter ce problème affectant les ordinateurs d'entreprises uniquement. Hamrick donnent plusieurs solutions de contournements possibles. Elles sont détaillées dans l'article visible sur le site Tech Community de Microsoft.