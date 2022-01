Grâce à l’iPhone 13, Apple devient numéro 1 en Chine devant Vivo et Oppo

Une nouvelle étude montre que l’iPhone 13 rencontre un vif succès. Selon ce rapport, Apple a pris la tête du marché chinois. La firme américaine devance toutes les autres marques locales, notamment Vivo, Oppo, Honor et Xiaomi, positionnés de la deuxième à la cinquième place. L’étude confirme l’effondrement de Huawei et Realme entre en septième position.

La semaine dernière, nous rapportions dans nos colonnes la montée d’Apple en tête du classement mondial des marques de smartphones. Propulsée à 22 % de part de marché, la firme de Cupertino a dépassé Samsung grâce à l’iPhone 13 et ses déclinaisons. Le géant coréen est alors relégué en deuxième position avec 20 % de part de marché. Suivent respectivement Xiaomi, Oppo et Vivo avec des parts de marché qui s’échelonnent de 8 % à 12 %. Ce leadership n'est évidemment que temporaire : Samsung reprendra logiquement sa place de numéro 1 au premier trimestre 2022.

Une semaine plus tard, une autre étude confirme les très bons chiffres d’Apple sur le quatrième trimestre 2021. Celle-ci provient de l’institut Counterpoint et se focalise sur le marché chinois. Habituellement, ce sont les marques locales qui ont le dessus, même pendant les fêtes de fin d’année. Au quatrième trimestre 2020, Apple n’était alors qu’en quatrième position avec une part de marché de 16 %. Ce n’est pas le cas cette année.

Apple devient temporairement numéro du smartphone en Chine

En effet, Apple est la marque qui a vendu le plus de smartphones en Chine entre octobre et décembre 2021. Elle comptabilise 23 % du marché, soit une hausse de 7 points. Il s’agit de la meilleure progression du Top 7. Grâce à cela, Apple dépasse Vivo et Oppo. Apple a vendu 32 % d'iPhone supplémentaires sur cette période en comparaison de la même période en 2020. C’est la troisième meilleure performance sur l’année 2021, après Realme et Honor. Il ne fait aucun doute que cette croissance est ici aussi due au succès commercial de l'iPhone 13 et de ses déclinaisons.

Vivo et Oppo (avec OnePlus) suivent Apple. Les deux marques cousines ont conservé leurs parts de marché (19 % et 18 %, respectivement) malgré une légère baisse des volumes de vente (-6% chacune). Elles conservent la même place que l’année précédente. Derrière Oppo, Honor est quatrième. La marque revient de très loin enregistrant une croissance de 50 % de ses volumes de vente et une progression de 6 points de ses parts de marché. Honor représente maintenant 15 % des ventes en Chine. Elle était sixième fin 2020. Son indépendance semble lui être très bénéfique.

C'est la dégringolade pour Huawei et Samsung, alors que Realme progresse

Xiaomi, régulièrement dans le Top 3 mondial, n’est que cinquième sur son marché domestique. La marque a pourtant légèrement progressé sur la période des fêtes de fin d’année : 1 point de mieux en part de marché, pour atteindre les 13 %, et une croissance de 2 % sur ses volumes de vente. Xiaomi était déjà cinquième fin 2020.

En sixième position, nous retrouvons Huawei. Pour l’ancien leader chinois, c’est la dégringolade. La marque était encore en première position fin 2020. Mais elle a perdu 73 % de ses volumes de vente. Même en Chine, Huawei ne vend donc plus de smartphone. Ses parts de marché passent de 23 % à 7 %.

Enfin, en septième position, nous retrouvons Realme, encore une marque d’Oppo. Elle aussi a fortement augmenté ses volumes de vente en Chine : 83 % de progression. Ses parts de marché sont passées de 1 % à 3 %. Il est probable que la progression de Realme a poussé Samsung hors du classement. La firme coréenne ne fait en effet plus partie du Top 7. Comme Lenovo, elle est reléguée dans la section « Autres » qui représente 4 % du marché chinois.