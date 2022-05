La Chine interdit aux enfants de faire des dons sur les plateformes de streaming

Le gouvernement chinois a annoncé une nouvelle mesure concernant l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants. Ceux-ci seront désormais privés de streams le soir après 22h, et ne pourront plus soutenir leurs influenceurs préférés avec des dons.

Après avoir limité l’utilisation de TikTok à 40 minutes par jour pour les enfants, l’Administration nationale de la radio et de la télévision chinoise a décidé de durcir davantage les règles pour les mineurs. Désormais, les enfants chinois de moins de 18 ans ne pourront plus effectuer des dons sur les plateformes de streaming.

Cette nouvelle politique s’inscrit dans le cadre d’une campagne spéciale de deux mois visant à mettre fin au « chaos » qui règne dans les entreprises de streaming, dans le but de promouvoir les contenus jugés appropriés et légaux. La mesure devrait éviter aux enfants de dépenser l’argent de leurs parents pour soutenir des influenceurs sur les plateformes de streaming du pays, dont notamment Bilibili, Huya & Douyu de Tencent ou encore Douyin, la version locale de TikTok. Ce matin, nous rapportions qu’un enfant anglais avait dépensé 2500 euros pour un influenceur et qu’Apple refusait de rembourser ses parents. Le gouvernement a également annoncé qu’il était maintenant impossible pour un enfant de devenir streamer, à moins d’avoir le consentement de son tuteur.

Les enfants privés de streams après 22 heures

En plus de protéger le porte-monnaie des parents, la Chine a également imposé un couvre-feu sur les applications de streaming. Désormais, toute personne regardant du contenu en livestreaming via le compte d'un enfant verra tous les flux bloqués après 22 heures. Le pays incitera donc les responsables de la création de contenu à « renforcer la gestion des heures de pointe pour les émissions ».

Cela fait plusieurs années que la Chine limite grandement l’accès aux écrans pour les enfants, qui ne peuvent plus jouer que 3 heures par semaine aux jeux vidéo. Pour rappel, depuis 2019, il ne leur est plus non plus possible de jouer à des jeux vidéo après 22 heures. Pour faire respecter ces règles, la Chine impose notamment un test de reconnaissance faciale sur tous les titres autorisés pour vérifier l’identité des joueurs nocturnes.

Source : Reuters