Jeux vidéo en ligne : la Chine interdit aux mineurs de jouer plus de 3 heures par semaine

La Chine a ordonné à ses sociétés de jeux en ligne de réduire davantage les services qu'elles proposent aux jeunes joueurs, dans le but de freiner ce que les autorités décrivent comme une « addiction des jeunes aux jeux vidéo ».

La Chine a décidé de durcir ses règles en matière de limitations du temps de jeu des mineurs. Jusqu’à présent, le pays limitait le temps de jeu en ligne des enfants à 90 minutes par jour, et à trois heures pendant les vacances. Un couvre-feu passé 22 heures jusqu'à 8 heures du matin le lendemain avait également été instauré.

Selon des sources d'information locales, les plateformes telles que Tencent ne peuvent désormais proposer des jeux aux enfants qu’entre 20 et 21 heures le vendredi, les week-ends et les jours fériés. Les sociétés de jeux en ligne n'auront pas le droit de leur fournir des services de jeux sous quelque forme que ce soit en dehors de ces heures, ce qui signifie que les jeunes Chinois ne peuvent désormais jouer aux jeux en ligne que 3 heures par semaine.

La Chine prend des mesures pour éviter l’addiction des jeunes

Ces restrictions, qui s'appliquent à tous les appareils, y compris les téléphones, sont un coup dur pour une industrie mondiale du jeu qui s'adresse à des centaines de millions de jeunes joueurs sur le marché le plus lucratif du monde. En Chine, la nouvelle régulation concernerait les quelque 110 millions de mineurs qui jouent à des jeux vidéo en Chine, mais suscite quelques interrogations. En effet, il sera intéressant de voir si les serveurs arriveront à tenir le coup lorsque plusieurs dizaines de millions de joueurs se connecteront en même temps entre 20 et 21 heures.

Outre la limite de temps pour les jeux en ligne, les autorités veulent que tous les titres soient reliés à une forme de système anti-addiction. D'autres nouvelles règles prévoient également que les entreprises conservent les données telles que les véritables identités de tous les joueurs, que les transactions effectuées dans le cadre du jeu fassent l'objet de rapports plus détaillés et que la réglementation soit plus stricte.

En outre, le gouvernement souhaite augmenter la fréquence et l'intensité des inspections des sociétés de jeux en ligne afin de s'assurer qu'elles mettent en place des limites de temps et des systèmes anti-addiction, dans le but de « protéger efficacement la santé physique et mentale des mineurs ».

Source : Reuters