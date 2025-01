La RTX 5090 est ultra puissante, mais vous allez devoir changer d’alimentation pour en équiper votre PC

La carte graphique RTX 5090 la plus performante de ZOTAC affiche un TDP supérieur à celui annoncé par Nvidia. Le fabricant communique aussi ses recommandations en matière d'alimentation.

Lors du CES 2025, Nvidia a officialisé les premiers modèles de cartes graphiques de la série RTX 50. Les GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 et GeForce RTX 5090 ont ainsi été révélées. De nouvelles informations à leur sujet nous parviennent depuis au compte-goutte. Cette fois, c'est ZOTAC, qui va proposer des versions personnalisées de ces cartes graphiques, qui nous en dit plus sur les RTX 5090 qu'il va commercialiser.

Le fabricant liste trois références de RTX 5090 sur son site : la RTX 5090 SOLID OC, la GeForce RTX 5090 SOLID et la GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY. Elles partagent bien entendu un grand nombre de caractéristiques techniques (21 760 cœurs CUDA, bus mémoire 512-bit, 32 Go de VRAM DDR7, débits de mémoire 28 Gbps…), mais on constate une différence au niveau de la consommation énergétique.

TDP de 600 W et alimentation de 1 000 W minimum pour une RTX 5090 de ZOTAC

Les RTX 5090 SOLID OC et RTX 5090 SOLID de Zotac affichent un TDP de 575 W, soit l'enveloppe thermique communiquée par Nvidia. Mais la RTX 5090 AMP Extreme INFINITY, le modèle le plus haut de gamme du constructeur, annonce quant à elle un TDP encore plus élevé, atteignant 600 W.

VideoCardz estime que ces 600 W pourraient être débloqués par un mode hautes performances qu'il faudrait activement manuellement, par le biais d'une fonctionnalité double BIOS. Mais nous n'avons pas d'information fiable pour l'instant et il reste possible que la RTX 5090 AMP Extreme INFINITY puisse monter à 600 W sans intervention de l'utilisateur. Il faudra en tout cas une très bonne alimentation pour accompagner l'une de ces trois cartes graphiques, puisque Zotac recommande un modèle supportant au minimum 1000 W.

L'autre caractéristique qui évolue d'une carte graphique à l'autre est la fréquence d'horloge GPU. Elle est de 2 407 MHz sur la RTX 5090 SOLID, de 2 422 MHz sur la RTX 5090 SOLID OC et de 2 467 MHz sur la RTX 5090 AMP Extreme INFINITY. Nvidia a annoncé un prix de 2 349 euros pour la RTX 5090 Founder's Edition. Chez ZOTAC, les RTX 5090 SOLID et SOLID OC devraient être un peu plus chères, et la RTX 5090 AMP Extreme INFINITY bien plus chère.

La RTX 5090 sera mise en vente à partir du 30 janvier 2025. Les premiers tests de la presse spécialisée seront publiés le 24 janvier, ce qui nous donnera une bonne idée des performances de cette nouvelle génération.

Source : VideoCardz