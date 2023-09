Nvidia : les cartes graphiques RTX 4000 ne prendront plus feu grâce à ce nouveau câble

Les cartes graphiques Nvidia RTX 4080 ou 4090 pouvaient faire fondre votre PC, littéralement, en cas de mauvais branchement du connecteur. Un nouveau câble va être mis en circulation et résout efficacement ce problème.

À la sortie de la carte graphique Nvidia RTX 4090, tout le monde s'est accordé pour dire qu'elle était d'une puissance sans précédent. Malheureusement, certains n'ont pas eu la chance d'en profiter bien longtemps. Assez vite, des témoignages affluent pour dire que la carte graphique fait fondre le plastique de l'adaptateur tellement elle chauffe. Une enquête est ouverte et on découvre que c'est la faute des câbles d'alimentation et non de la RTX 4090. Mal branché ou tordu, l’adaptateur 16-pin se met à chauffer anormalement et endommage la carte graphique.

Afin d'y remédier, le fabricant Linewell a mis au point un nouveau câble appelé 12V-2×6. Cette entreprise fournie de nombreuses marques comme ASUS. Afin de vérifier ces affirmations, les équipes de la chaîne YouTube Hardware Busters se sont rendues sur place pour tester le cordon en situation réelle. Les premiers constats sont encourageants. La température du connecteur ne dépasse pas les 46,5° Celsius après 50 minutes d'utilisation, ce qui est normal. Mais qu'en est-il quand le câble est mal branché ?

Un nouveau câble empêche les RTX 4000 de trop chauffer malgré un mauvais branchement

En conservant les paramètres du test initial, le câble est volontairement mal enfoncé. Malgré cela, il atteint au maximum les 41° C, bien loin d'un seuil potentiellement dangereux. Pour aller plus loin, le cordon est ensuite tordu dans tous les sens, ce qui est normalement impossible à moins de le faire vous-même consciemment. Non seulement le connecteur n'a pas été débranché, mais en plus sa température reste constante et inférieure à un niveau alarmant.

Le nouveau câble contient des broches chargées de vérifier s'il est bien branché. Quand elles détectent que non, la puissance délivrée est automatiquement réduite afin de ne pas endommager les composants. Le 12V-2×6 est désormais livré avec les nouvelles cartes Nvidia de la série 4000. C'est donc lui que vous recevrez à partir de maintenant. Bien sûr, cela ne vous dispense pas de vous assurer que tout est bien branché avant de lancer votre jeu avec tous les paramètres graphiques à fond.

Source : VideoCardz