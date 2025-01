NVIDIA RTX 5090 : préparez-vous à des prix exorbitants et une disponibilité très limitée

La nouvelle carte graphique RTX 5090 de NVIDIA, attendue pour le 30 janvier, pourrait être difficile à obtenir. Des rapports indiquent une disponibilité très limitée à l’échelle mondiale qui provoque une envolée des prix dans certaines régions. Voici ce qui explique cette situation problématique.

Le lancement d’une nouvelle carte graphique NVIDIA est toujours un événement attendu par les passionnés de jeux vidéo et de performances informatiques. Cependant, la RTX 5090, qui promet d’être une bête de puissance avec ses caractéristiques haut de gamme, risque de décevoir de nombreux acheteurs potentiels. Plusieurs sources signalent déjà des stocks extrêmement limités pour cette dernière, non seulement au moment de sa sortie, mais aussi pendant les semaines suivantes. Ce problème s’étend également à la RTX 5080, qui sera lancée en même temps.

D’après les informations recueillies, ces pénuries sont dues à plusieurs facteurs. Tout d’abord, des problèmes de communication entre NVIDIA et ses partenaires fabricants (comme ASUS, Gigabyte et MSI) auraient perturbé la production et la distribution. De plus, la période du Nouvel An chinois, un moment crucial pour la logistique, contribue également à ces retards. Les premiers rapports indiquent que certains détaillants n’ont reçu qu’une poignée d’unités, voire aucune, pour répondre à la demande massive.

Les prix des RTX 5090 et RTX 5080 explosent en raison de leur faible disponibilité

La rareté des cartes graphiques RTX 5090 et RTX 5080 a déjà provoqué une flambée des prix. En Chine, par exemple, le prix de la 5090 aurait doublé, atteignant jusqu’à 4000 dollars (environ 3700 euros) dans certains cas, contre un prix initial de 1999 dollars (environ 1850 euros) annoncé par NVIDIA. La 5080, quant à elle, serait affichée à 2000 dollars (environ 1850 euros) au lieu de son prix de lancement officiel. En Europe, la situation est tout aussi préoccupante, avec des prix gonflés par des taxes supplémentaires et une disponibilité encore plus faible.

Cette situation rappelle les débuts difficiles de la RTX 40 Series, mais semble bien pire en termes de disponibilité. NVIDIA prévoit une amélioration progressive à partir du mois prochain, avec une normalisation attendue vers la fin du premier trimestre ou au début du second. En attendant, les joueurs et les créateurs de contenu devront s’armer de patience ou être prêts à payer une somme considérable pour mettre la main sur l’une de ces cartes. Pour ceux qui espèrent des alternatives plus abordables, la RTX 5070 Ti, attendue pour mi-février, pourrait représenter une option intéressante, à condition que la production suive bien sûr.

https://twitter.com/dnystedt/status/1881524664784306587