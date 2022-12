Carte d’identité, passeport : ce site vous permet de trouver un rendez-vous en mairie dans les meilleurs délais

Le gouvernement veut faciliter la vie des Français qui doivent renouveler leur carte d’identité ou leur passeport. Alors que la situation actuelle oblige ces derniers à patienter jusqu’à trois mois, un nouveau site a pour objectif de réduire ce délai au maximum. Pour cela, la plateforme permet de chercher un rendez-vous dans un rayon donné afin de comparer les créneaux disponibles.

Si vous avez eu le malheur de formuler une demande de renouvellement pour votre carte d’identité ou votre passeport au cours des dernières semaines, vous vous retrouvez certainement en plein cœur d’une longue attente pour un rendez-vous. L’été dernier, les délais ont grimpé jusqu’à 90 jours dans certaines mairies, poussant le gouvernement à investir plusieurs millions d’euros pour raccourcir ces derniers à 50 jours au mois d’octobre.

Une amélioration certes, mais qui n’est pas encore suffisante. Pour raccourcir encore un peu plus ces délais, les pouvoirs publics ont lancé fin novembre un nouveau site web qui, avec un peu de chance, pourrait bien faire des miracles. L’idée est simple : quelque peu comme Doctolib, la plateforme permet de chercher un rendez-vous dans une mairie dans un rayon allant jusqu’à 60 km autour de son domicile.

Comment trouver rapidement un rendez-vous pour renouveler son passeport et sa carte d’identité

La plateforme est ainsi très simple d’utilisation. Il suffit de se rendre sur rendezvouspasseport.ants.gouv.fr, de sélectionner une fenêtre pour un rendez-vous ainsi que le rayon de recherche, puis d’entrer son code postal pour lancer la recherche. Pour rappel, il est possible de renouveler sa carte d’identité et son passeport dans n’importe quelle mairie dotée de l’équipement nécessaire.

Une fois un créneau trouvé, il ne reste plus qu’à le réserver et entrer les informations nécessaires. À noter qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, la plateforme semble rencontrer un problème empêchant la recherche de rendez-vous. Il ne nous a donc pas été possible de vérifier l’efficacité du dispositif. Quoiqu’il en soit, la solution pourrait aider les 14 millions de Français qui effectueront une demande en 2023, selon les chiffres du gouvernement.